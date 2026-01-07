Refuerzo de Liga F para el AEM: Alba de la Fuente, del Ona Sant Adrià hasta final de temporada

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

El AEM anunció ayer el fichaje de la atacante de 22 años Alba de la Fuente, procedente del Ona Sant Adrià de Segunda RFEF femenina, el filial del Badalona Women. La extremo diestra valenciana se unirá al conjunto leridano hasta el final de temporada y llega tras disputar 13 partidos con el equipo de Sant Adrià del Besòs, dos de los cuales como titular, en los que convirtió dos goles.

‘Delafu’, formada en la cantera del Levante, cuenta con experiencia en Liga F, donde debutó de la mano del actual director deportivo del AEM, Roger Lamesa, quien la describió como “una extremo muy rápida, con mucho gol y que puede jugar por los dos costados, incluso como delantera en una doble punta. Es una jugadora muy trabajadora que también destaca por su físico y fuerza”.

La futbolista valenciana debutó en la máxima categoría del fútbol femenino en 2024 frente al Levante Badalona, actual Badalona Women, en la derrota a domicilio del conjunto ‘granota’ por 2-0. También tuvo minutos en el histórico triunfo del Levante UD ante el Barça (1-2) en el estadio Johan Cruyff y en la derrota ante el Real Madrid (1-2).

Según Lamesa, quien explicó que el AEM ya intentó ficharla en verano, la incorporación de De la Fuente ha sido “una oportunidad de mercado dadas las limitaciones económicas” y “se cerró muy rápido”. Con la llegada de la extremo de 22 años, el AEM cerró el primer fichaje del mercado de invierno, aunque no será el único. “Estamos trabajando en alguna incorporación más, pero nuestra prioridad ahora mismo es traer a una delantera centro”, apuntó el director deportivo.

Lamesa también explicó que “estamos abiertos a fichar más jugadoras, pero eso depende del mercado. Rubén López ve la plantilla equilibrada, aunque si es necesario intentaremos traer una centrocampista y una defensa”.

Con su fichaje ya cerrado, la polivalente extremo valenciana podrá ponerse a las órdenes de Rubén López de manera inmediata para ayudar en la rotación y cubrir la falta de alternativas que ha tenido el conjunto del Segrià en la parcela ofensiva.

El AEM regresa ante el líder y busca seguir con la buena dinámica

El AEM regresará del parón navideño este domingo (12.00) ante el Barça B, líder de la categoría, en un partido exigente, a la par que clave, en la lucha del conjunto leridano por salir de la zona de descenso.

Las de Rubén López afrontan el segundo tramo de la temporada desde la decimotercera posición de la tabla, aunque empatadas a 13 puntos con el Oviedo, que marca la salvación, y tras cosechar una buena dinámica antes del parón con dos victorias ante el Atlético de Madrid B (1-0) y Osasuna (1-2).

Estos buenos resultados llenan de optimismo a un equipo que, según su director deportivo, Roger Lamesa, “afronta la segunda vuelta con muchas ganas y prudencia, ya que esta competición es muy larga. Fue una lástima que el parón llegara en el mejor momento”.

Asimismo, Lamesa apuntó que “el Barça B no es el rival ideal para volver, pero intentaremos seguir con la buena dinámica”.