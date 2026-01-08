Achraf Boumenjal y el Atlètic Lleida llegan a un acuerdo para la rescisión de contrato

El neerlandés Achraf Boumenjal, ayer en el Camp d'Esports. - ATLÉTICA LLEIDA

El Atlètic Lleida ha anunciado este jueves que el equipo y el jugador Achraf Boumenjal han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato que los vinculaba. Boumenjal, de 22 años, llegó al club procedente del FC Utrecht, donde pasó 10 temporadas destacando al filial U21.

El lateral ha disputado 5 partidos con el Atlètic Lleida, acumulando un total de 135 minutos.