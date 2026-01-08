El AEM afronta el regreso a la competición con optimismo y una plantilla "ilusionada"

El técnico del AEM, Rubén López afronta con optimismo el regreso a la acción de su equipo tras el parón navideño, con la visita del líder Barça B este domingo a un Recasens que ultima el cambio del césped artificial. El técnico considera que la pausa ha servido especialmente para una necesaria descarga mental en un equipo que venía de semanas exigentes y con muchos cambios. “Las jugadoras han vuelto con mucha ilusión y los entrenamientos de esta semana han sido muy buenos”, aseguró el entrenador, que regreso con seis puntos de seis posibles antes del parón que han dejado al AEM uno solo de la salvación.

En este sentido, López subrayó que el equipo ya estaba bien antes y que el principal beneficio del parón ha sido psicológico. “Mentalmente necesitaban parar. Han sabido abstraerse de todo lo externo y eso es lo que me deja más contento”, explicó el entrenador, que se mostró tranquilo pese a que las obras en el Recasens han obligado a la plantilla a mover los entrenamientos en distintos emplazamientos –el de ayer se realizó en el campo del Gardeny–.

Sobre el rival, el entrenador del AEM advirtió de que el Barça B “mantienen un ataque organizado que seguramente es el mejor de la categoría, pero este año además hace mucho daño en transiciones y robando alto". "Si te roban quitan el balón arriba, intentan acabar rápido y ahí son muy peligrosas”, añadió el técnico sobre el líder de la competición.

Ante este escenario, López tiene claro que "la clave será el trabajo defensivo y no cometer errores atrás", aunque dijo que podrán hacer daño al rival si “conseguimos robar y transitar rápido, porque ellas son un equipo muy alegre con el balón y en eso les podemos penalizar”, afirmó.

En cuanto a la plantilla, el AEM llega sin bajas, más allá de las de larga duración de Laura Fernández y Paula Rojas, y podrá contar con la nueva incorporación, Alba De la Fuente. Sobre la nueva jugadora, Rubén López señaló que “es una jugadora dinámica, rápida, que nos puede aportar mucho en la parte de arriba. La conocemos bien y creo que nos ayudará”.

Por último, el entrenador destacó que el club sigue atento al mercado, aunque con cautela. “Estamos trabajando para ver si puede llegar alguna jugadora, pero no es un mercado fácil y no traeremos a nadie que no creamos que sume de verdad”, concluyó.