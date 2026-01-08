El Hiopos Lleida y Kristers Zoriks acuerdan la rescisión de su contrato

Zoriks intenta encarar a Facundo Campazzo en la visita del Real Madrid en el Barris Nord esta temporada. - JAVI ENJUANES

El Hiopos Lleida y el base Kristers Zoriks han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato que mantenía al jugador letón vinculado al club burdeos hasta a final de temporada.

Zoriks fue anunciado como jugador del Hiopos Lleida el pasado mes de julio y ha disputado un total de 14 partidos en la ACB a las órdenes de Gerard Encuentra.

El club ha intensificado las últimas semanas la búsqueda de un base que aporte dinamismo y frescura a un equipo que parece colapsado por la situación, aunque por ahora no se tiene constancia de una nueva incorporación después de la mala experiencia con Xavier Castañeda, que después de anunciarse el acuerdo tuvo que hacer marcha atrás porque el norteamericano no pasó la revisión médica. Ahora, la dirección técnica busca a un jugador que dé garantías y mejore lo que hay, ya que la situación económica no es tan próspera como para hacer dispendios extras.