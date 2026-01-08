Festín hacia la final

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Sin Lamine Yamal de inicio, al no estar al 100 %, pero con Pedri guiando el fútbol de un Barça que firmó la mayor goleada de la Supercopa de España en las seis ediciones disputadas en Arabia Saudí, el equipo de Hansi Flick goleó (5-0) a un Athletic endeble en defensa para sellar su billete a la final de la competición, en la que espera rival para revalidar el trofeo que ganó el año pasado. El conjunto azulgrana sentenció el partido en el primer tiempo, con cuatro goles en un cuarto de hora, desmontando por completo al conjunto equipo vasco, que bajó los brazos tras el 1-0.

El Athletic Club, sin Nico Williams por “pequeñas molestias” empezó con energía. Tres saques de esquina en dos minutos y la primera ocasión con peligro del encuentro en las botas de Oihan Sancet, que remató blando a las manos de Joan García en el minuto 9. Pero hasta ahí llegó el Athletic Club, pitado por la mayor parte de la afición local que se dio cita en Yeda. El público saudí tenía claro a su equipo favorito. Y también a su jugador: Pedri.

Aclamado cada vez que tocaba el balón, el canario empezó a dominar el partido e inició las dos primeras grandes ocasiones de los azulgranas —y finalizó la primera, sin éxito-, pero los disparos fueron detenidos con facilidad por un Unai Simón cuya noche fue a peor.

Del minuto 22 al 38, el FC Barcelona finiquitó la semifinal. Cuatro goles encajados por el Athletic en dieciséis minutos dejaron sin emoción un partido que ya de por sí tenía ritmo lento. Ferran Torres fue quien rompió la igualada (1-0) en un disparo mordido dentro del área. Protestó el Athletic Club una falta en el inicio de la jugada, a juicio de los jugadores rojiblancos inexistente, señalada por el colegiado Isidro Díaz de Mera sobre Raphinha. Protestas infructuosas.

Gol legal para un Barcelona que encontró el segundo en el minuto 30 en una conexión Pedri-Raphinha en banda izquierda que culminó Fermín con un disparo potente en el segundo palo (2-0), en el que Unai Simón pudo hacer más. Aunque su peor momento llegó en el 34, cuando un disparo de Roony Bardghji, el elegido por Flick para ocupar el lugar de Lamine Yamal, se le coló por debajo de los brazos al intentar bloquearlo (3-0). Tampoco estuvo acertado el guardameta en el cuarto gol. En el minuto 38, Raphinha dejó atrás a Areso con facilidad y disparó fuerte al palo corto de Unai Simón, que encajó el 4-0, mismo resultado que reflejaron los 90 minutos del enfrentamiento entre ambos equipos en Liga el pasado 22 de noviembre.

El Barça ya tenía los dos pies en la final. Aun así, su colmillo no se quedó en el vestuario en el descanso, porque Raphinha puso el quinto en el minuto 52 culminando una jugada de rechaces dentro del área que cayeron en las botas de los jugadores azulgranas (5-0). No tardó Valverde en agotar los cambios del Athletic y Flick en dar descanso a futbolistas importantes, mientras Lamine disputó los últimos 20 minutos de un partido más que decidido en el que Unai Gómez, en el 78, tuvo un mano a mano para anotar un gol que hubiera sido intrascendente, pero que también erró.

Flick aplaude el juego de equipo pero “solo es un partido”, asegura

Hansi Flick quiso rebajar la euforia y dijo que “solo es un partido”, en el que destacó la “mentalidad”. “Valoro mucho lo que hemos hecho. Tuvimos una gran mentalidad como equipo, defendimos y atacamos como equipo”, añadió. “Estoy feliz porque anotamos los goles muy rápido, eso te da confianza y podemos controlar el partido”, señaló.

El Barça, ante el líder de Segunda, el Racing

El sorteo de los octavos de final a partido único de la Copa del Rey ha emparejado al Barça con el Racing de Santander, líder de Segunda división. Del resto de eliminatorias destacan el Albacete-Real Madrid, Deportivo-Atlético y Cultural Leonesa-Athletic Club.

Habrá Clásico en los cuartos de final

Los cuartos de final de la Copa de la Reina, a disputar los próximos 3, 4 y 5 de febrero a partido único, enfrentarán a Real Madrid y Barcelona en casa del club blanco, mientras que el Atlético de Madrid recibirá al Athletic Club, la Real Sociedad visitará al Badalona y el Tenerife al Madrid CFF.