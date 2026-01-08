Gabri: "No nos sirve con competir, tenemos que sumar ya una victoria"

El Atlètic Lleida arranca este domingo la segunda vuelta recibiendo al Espanyol B y su entrenador, Gabri García, insistió en que el equipo debe centrarse en sí mismo pese a estar colista, a seis puntos del play out y siete de la salvación. “No sirve solo competir, tenemos que dar un paso más y sumar ya una victoria", afirmó, convencido de que una victoria puede cambiar la dinámica y "hará que desaparezcan las dudas".

De hecho, el técnico pidió "no mirar a los demás equipos ni a la clasificación. Aún quedan muchos partidos y dependemos de nosotros. Esto es en lo que nos tenemos que centrar". Gabri destacó que el equipo ha mejorado y ahora es capaz de estar “muchos minutos dentro del partido”, algo que antes costaba, pero insistió en que eso ya no es suficiente y tampoco quiso usar como excusa que el equipo tenga mala suerte.

Sobre el rival, avisó de la dificultad del Espanyol B, un filial “dinámico, intenso y con experiencia”. No obstante, subrayó la importancia de adelantarse en el marcador, porque "pese a ser un equipo joven, sabe sufrir muy bien y es capaz de bajar el ritmo cuando se adelanta en el marcador, como ya pasó en la primera vuelta", cuando el filial blanquiazul se impuso por 1-0.

En el apartado deportivo, el técnico confirmó que Marc Vargas ya tiene la licencia y podrá entrar en la convocatoria, y valoró positivamente la recuperación de Asier Ortiz, que reapareció el pasado domingo. Además, reconoció la urgencia de reforzar la plantilla en el mercado de invierno "con perfiles que son necesarios" y se mostró satisfecho con la incorporación de Alberto Monsalvo como nuevo director deportivo.