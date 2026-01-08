Jordi Cortés apela a "mantener los pies en el suelo" pese a la buena racha del Lleida CF

Jordi Cortés, técnico del Lleida CF, pide "mantener los pies en el suelo" en la previa de la visita al Vilanova, después de que el equipo haya abandonado la zona de descenso por primera vez esta temporada con su victoria ante L'Escala. “Hasta que no juguemos todos contra todos y cerremos la primera vuelta no podremos hacer una radiografía real del grupo. El mensaje es el mismo que cuando íbamos últimos, no mirar la clasificación y seguir mejorando”, remarcó el entrenador.

De hecho, puso en valor, por encima de todo, la capacidad del equipo para competir pese a unas condiciones de trabajo “igual de pésimas que cuando no ganábamos". “El equipo sigue picando piedra, acumulando experiencias y mejorando su versión. Juegue quien juegue estamos dando una buena versión y esto indica que estamos haciendo un buen trabajo”, añadió.

Por todo ello, pese a la prudencia, reconoció que "estamos ante una semana de máxima exigencia, pero que puede ser ilusionante", ya que el próximo miércoles el equipo recupera el partido aplazado ante el Vilassar de Mar y con dos buenos resultados el equipo escalaría posiciones.

Uno de los grandes pilares de la mejora del Lleida es mejora es la solidez defensiva. Cortés destacó que "nuestro mejor camino para sumar es dejar la portería a cero". Sobre el Vilanova, destacó su capacidad para "combinar, atacar en posicional y acumular pases", un perfil poco habitual en la categoría.

Por último, Cortés volvió a mostrarse prudente con el mercado de invierno, dejando claro que "la situación económica del club no nos permite mucho margen, por lo que todo puede irse hasta los últimos días de mercado, a ver si entonces hay alguna opción".