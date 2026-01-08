Primer tramo sufrido

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

Isidre Esteve vivió ayer una jornada desafortunada en la primera parte de la etapa maratón del Dakar 2026, con 452 kilómetros cronometrados y 78 de enlace, porque dos pinchazos consecutivos en el kilómetro 150 frenaron su buen ritmo inicial. El piloto del Repsol Toyota Rally Team y su copiloto Txema Villalobos se vieron obligados a bajar la velocidad y gestionar la mecánica durante los más de 300 kilómetros restantes para poder alcanzar la meta, ya que no tenían otra rueda de repuesto. Pese al problema, que deberán reparar esta noche sin asistencia técnica, Esteve no perdió puestos en la general, ya que se mantiene el 35 en la general absoluta y sube del puesto 34 al 30 en su categoría, la Ultimate, tras finalizar la etapa con el 36 crono de su clase.

Mucho peor le fue la jornada a Jordi Esteve en camiones, ya que perdió más de 6 horas en el recorrido y cruzó la meta fuera de tiempo. Además, el también leridano Josep Solé retuvo el liderato en la categoría H3 del Dakar Classic, aunque ayer finalizó segundo la etapa.

Por su parte, Tosha Schareina (Honda) firmó su segunda victoria consecutiva al imponerse en la primera parte de la maratón, y se coloca líder de motos empatado con Ricky Brabec. El valenciano superó a Brabec por solo seis segundos y confirma su gran momento. En coches, Henk Lategan (Toyota) dominó con claridad la etapa y asaltó el liderato de la general. Carlos Sainz perdió más de 27 minutos, pero se mantiene en posiciones altas, mientras que Nasser Al-Attiyah ya es segundo. Además, Yazeed Al-Rajhi, ganador de la última edición, abandonó por problemas técnicos.