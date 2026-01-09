El AEM completa el cambio de césped del Recasens

En apenas ocho días, el AEM ha completado la sustitución del césped artificial del Recasens, que se estrenará este fin de semana en el retorno a la competición de sus equipos de base y con el plato fuerte de la visita del Barça B, líder del Primera RFEF, al primer equipo femenino de la entidad, que vuelve del parón navideño “ilusionado” y con ganas de salir del descenso, según declaró ayer el técnico, Rubén López.

El coste de la sustitución ha sido de 200.000 euros, asumidos íntegramente por el club, para el que esta actuación era prioritaria. Pese a algunas complicaciones por el frío, el nuevo césped, de última generación, quedó instalado ayer, cuando también se colocó el caucho. Hoy se deben completar los últimos detalles de la obra para que el sábado a primera hora ya se puedan disputar los primeros partidos de base.

El cambio de césped ha obligado a que durante la semana los equipos del club hayan tenido que mover sus entrenamientos a distintas de instalaciones de la ciudad, especialmente en Pardinyes y también en Gardeny, donde el primer equipo femenino se ha ejercitado durante la semana, a excepción del miércoles, cuando entrenó en el Annex del Camp d’Esports.

Rubén López dijo que estos cambios no deberían afectar al equipo para recibir mañana al Barça B y destacó que el parón ha servido para “abstraerse después de una parte de la temporada con muchos cambios”. Además, explicó que el grupo ha regresado “con mucha ilusión y los entrenamientos de la semana han sido buenos”.

El técnico también señaló que están atentos al mercado, aunque dejó claro que “es un mercado difícil y no traeremos a nadie que no creamos que sume de verdad”.