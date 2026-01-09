Gabri: “No nos sirve con competir, hay que ganar”

El Atlètic Lleida afronta arranca este domingo la segunda vuelta recibiendo al Espanyol B y su entrenador, Gabri García, insistió en que el equipo debe centrarse en sí mismo pese a ser colista, a seis puntos del play out y siete de la salvación. “No sirve solo competir, tenemos que dar un paso más y sumar ya una victoria", afirmó, convencido de que una victoria puede cambiar la dinámica y “hará que desaparezcan las dudas”.

El de Sallent afrontará el choque con novedades en la plantilla, porque Marc Vargas ya tiene la licencia en vigor y podrá entrar en la convocatoria, mientras que se confirmó la salida de Achraf Boumenjal, jugador que también ocupaba el carril diestro y cuya salida deja una ficha libre para poder incorporar. El neerlandés deja el conjunto leridano tras un paso muy discreto, con solo 135 minutos jugados en cinco partidos, dos de Liga, dos de Copa RFEF y una única titularidad en la Copa Catalunya.

Además, Gabri pidió “no mirar a los demás equipos ni a la clasificación. Aún quedan muchos partidos y dependemos de nosotros. Esto es en lo que nos tenemos que centrar”. Gabri destacó que el equipo ha mejorado y ahora es capaz de estar “muchos minutos dentro del partido”, algo que antes costaba, pero insistió en que eso ya no es suficiente y tampoco quiso usar como excusa que el equipo tenga mala suerte.