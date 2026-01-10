El Hiopos disputa un duelo de alto voltaje en la pista del Tenerife

El Hiopos Lleida regresa esta tarde (20.00) a la pista del Tenerife, un escenario que se aventura muy hostil después de lo sucedido la temporada pasada. El espectáculo que dio el técnico local, Txus Vidorreta, mandando a dormir a los jugadores y técnico leridanos, haciendo el gesto que ha hecho popular Stephen Curry después de una victoria ajustada, enturbió unas relaciones que se agravaron en el partido de vuelta, cuando la afición leridana se acordó del técnico pese a su oportuna baja de última hora, ya que optó por no comparecer en el Barris Nord y quedarse en el hotel aduciendo una indisposición, si bien días después reconoció que lo hizo para evitar males mayores.

Un año después, ambos equipos se vuelven a ver las caras y Gerard Encuentra tiene claro que no será bien recibido en el Santiago Martín. “No me espero un buen recibimiento, pero no me preocupa. Espero que mi equipo salga enchufado, con ganas de mejorar errores que hemos cometido las últimas semanas y veremos qué pasa”, señaló ayer en rueda de prensa, en la que lamentó el delicado estado físico con el que llega el equipo a este duelo tan exigente, con viaje incluido.

Desveló que hasta cuatro jugadores tienen problemas que les han impedido entrenarse con normalidad esta semana: Batemon arrastra molestias en los isquiotibiales, Walden en un tobillo del que fue infiltrado para jugar ante el Zaragoza, y Ejim en un pie, además de Krutwig con problemas estomacales. “No estamos en nuestro mejor momento a nivel físico, con muchos jugadores con molestias, pero es lo que hay y no nos puede servir de excusa”, avisó.

El Hiopos afrontará el partido tras la dura derrota sufrida ante el Zaragoza en casa, sobre todo por el hecho de ser un rival directo y un partido que Encuentra reconoció ayer que “era de los que no podíamos fallar”.

“Es el primer partido en casa que sientes que teníamos que haberlo ganado para ir un poco más tranquilos. Ahora lo tendremos que recuperar en alguna pista complicada, quizás en la del Tenerife o del Gran Canaria. Nos hemos mentalizado en que tendremos que hacer un súper esfuerzo, además de que se junten los astros, para sumar una victoria como la que conseguimos en el Palau y con la que no cuentas, para que anule esta última derrota”, afirmó.

Pese a los problemas físicos, Encuentra incidió en que “el equipo es consciente de que no está en el mejor momento, pero está con muchas ganas de competir y cambiar esta dinámica o mentalidad que nos está haciendo jugar más cohibidos e indecisos.

"Es un partido muy complicado, primero porque fuera de casa siempre es muy difícil ganar y después, porque el Tenerife es un equipo que juega de memoria. Tiene muy buenos jugadores que llevan muchos años jugando juntos, con el mismo entrenador, lo que complica más el partido”, indicó el técnico, que para hoy tendrá una rotación menos tras la marcha confirmada de Zoriks, del que dijo: “no tengo ninguna mala palabra de Kristers. Ha sido el sacrificado en una posición de base que no está rindiendo como esperábamos”.