El AEM saca un punto contra el líder en un partido marcado por la pelota parada (2-2)

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

Durante los primeros 45 minutos, aunque el Barça B ha controlado el juego, con varias ocasiones de gol, el AEM también ha generado peligro en ataque, pero no ha sido eficaz dentro del área contraria. Destaca la intervención de la portera Lucía Alba, que ha impedido varias ocasiones peligrosas del Barça B, así como las oportunidades de Loba y María Lara para el equipo local.

Al inicio del partido, en el minuto 3, una acción peligrosa del Barça B ha exigido un gran paro de Lucía Alba dentro del área pequeña. A continuación, en el minuto 7, Loba ha chutado desde la banda derecha, pero la portera Rocío ha bloqueado la pelota. El primer gol ha llegado al minuto 12 en un córner, con un remate solitario de Daniela en el segundo palo que ha avanzado al Barça B (0-1). El AEM ha seguido generando ocasiones, como un chute potente de María Lara en el minuto 13, que Rocío ha desviado en córner. En el minuto 25, otro remate del Barça B ha chocado con otra intervención destacada de Lucía Alba. El final de la primera parte ha sido marcado por pocas oportunidades claras, con jugadas en pelota parada interrumpidas por las porteras.

Segunda parte

El Barça B ha hecho los primeros cambios justo empezar la segunda mitad: en el minuto 45 han entrado Martret y Emma Gàlvez, mientras que han salido Fenger y Ainoa Gómez. El equipo leridano ha conseguido el empate rápidamente, en el minuto 47, con un gol de cabeza de Vero Herrera a la salida de un córner (1-1). En este minuto también ha llegado la tarjeta amarilla a Noe, jugadora del AEM, por una falta clara.

El AEM ha seguido presionando, y en el minuto 53 han tenido una doble ocasión, primero con un chute de Evelyn rehusado y después con un chute demasiado alto de María Lara que ha desperdiciado una oportunidad clara. En el minuto 55, ha llegado una tarjeta amarilla por una falta dura de Amaya. El Barça B ha movido las piezas en el minuto 58 entrando Noa por Iara.

En el minuto 60, Cintia, delantera del AEM, ha intentado una contra con tiro demasiado alto, pero en el minuto 66, Vero ha tenido un remate muy claro dentro del área que Rocío ha evitado espectacularmente bajo la línea de gol. En el minuto 68, Evelyn ha rematado después de una jugada por la banda derecha, con el chute centrado. Sin embargo, el Barça B se ha avanzado de nuevo en el marcador en el minuto 78 con un gol de Lúa Arufe de nuevo en una acción en pelota parada (1-2).

Con el partido abierto, en el minuto 80, la jugadora Honoka ha recibido tarjeta amarilla para cortar una contra rival. Finalmente, en el minuto 84, Cintia ha anotado el gol del empate para el AEM en una salida de córner (2-2). El AEM ha realizado dos cambios en el minuto 86 entrando Charle i Anafer por Amaya y Cintia.