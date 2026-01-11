El Barça arrasa y es campeón invernal

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Barça firmó ayer una de las mayores goleadas de la Liga F (12-1) frente al Madrid CFF, séptimo clasificado, y arranca el 2026 por todo lo alto. Las de Pere Romeu, que se consagraron como campeonas de invierno, saltaron a Estadio Johan Cruyff como un vendaval, a pesar de las rotaciones por las numerosas bajas del equipo.

El conjunto azulgrana no tuvo piedad y en la primera mitad sentenció el partido (7-0). Pajor, que abrió el marcador en el minuto 9, firmó un ‘hat trick’ en los primeros 45 minutos. El Barça cerró la primera mitad con los goles de Carla Juliá (3-0), Sydney (4-0), Brugts (6-0) y Mendoza en propia puerta (7-0).

En la reanudación, Nauntes recortó distancias (7-1) en el minuto 49, pero tres minutos después las catalanas volvieron a la carga con un gol de penalti de Alexia Putellas que volvió a abrir la veda (8-1). Pajor anotó su cuarto gol en el 58 (9-1). Ainoa Gómez anotó el décimo diez minutos después y Sydney, en el 71, y Pina, en el 81, cerraron la contundente goleada azulgrana (12-1).

Por otro lado, la guardameta de Guissona y exjugadora del AEM Laura Martí debutó en primera división con el Eibar en la victoria de las suyas por 0-1 frente al Alhama, decimocuarto clasificado de la competición.