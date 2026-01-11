“Hoy dormiré bien”

Publicado por D. TEJEDOR Creado: Actualizado:

El técnico del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, valoró el triunfo con satisfacción, aunque sin caer en la euforia. Preguntado sobre cómo dormiría tras esta victoria –haciendo referencia a los gestos de mandar a dormir que hizo el técnico del Tenerife Txus Vidorreta cuando les ganó la pasada temporada– dijo que “dormiré bien”. Me considero una persona equilibrada, ni muy abajo ni muy arriba. Hoy estamos contentos porque ha sido un buen partido”, afirmó, antes de señalar que el equipo celebrará la victoria, pero ya piensa en el siguiente reto. “La semana que viene tenemos al Gran Canaria”, recordó. El técnico subrayó la importancia de ganar a un rival de entidad y destacó una mejora en la confianza ofensiva del equipo: “Hoy atacamos con más confianza. Le doy mucho valor a la victoria. El Tenerife es un enorme equipo, de los mejores que hay en la Liga”, señaló.

En el plano táctico, el entrenador del Hiopos Lleida explicó cómo lograron incomodar al conjunto tinerfeño, especialmente en la defensa que ejercieron sobre Marcelinho Huertas. “Creo que los hemos colapsado un poco. Empezamos con un hombre grande y luego fuimos cambiando, porque Marcelinho es un jugador que domina muchas situaciones. Esto nos dio confianza”, detalló. Encuentra añadió que la alternancia defensiva entre Melvin Ejim y Golomán funcionó. bien. “La diferencia entre defender con Melvin o con Gio no es tan grande, y creo que eso nos ha ido bien”, opinó. Esa incomodidad del rival, según el técnico, fue clave para el crecimiento del equipo durante el partido. “Veíamos que ellos estaban incómodos y eso nos ha dado confianza”, concluyó.

Frío saludo entre técnicos tras el partido

Después del momento de tensión entre Encuentra y Vidorreta el año pasado y de que el vasco no acudiera al partido del Barris por indisposición, el choque de ayer fue la primera vez que se volvían a ver las caras. Antes del partido no hubo saludo, pero al final si que se encajaron las manos de forma fría.

Primera convocatoria del joven Pol Ríos

Tras la rescisión de Zoriks, Encuentra llamó por primera vez al joven Pol Ríos, que milita en el Mollerussa de Tercera FEB –el equipo vinculado– para completar la convocatoria.

Seis equipos empatados a victorias

La victoria del Manresa ante el Breogán (104-99) y la del Zaragoza ante el Gran Canaria (95-84), provoca que haya seis equipos empatados a seis triunfos –estos cuatro, el Hiopos y el Girona, que juega hoy–, con tres de margen sobre la salvación. Por otra parte, Unicaja se convirtió en el primer equipo en ganar en el Roig Arena, tras batir al Valencia (70-76).