El Mollerussa empata a la épica contra el Europa B (2-2)

Publicado por JAUME SERRET Creado: Actualizado:

El equipo de Manel Cazorla ha hecho a un partido muy serio ante un rival directo como es el Europa B. El Mollerussa ha jugado con el debutante Sergi Folch de inicio. Un gol de Guillem Porta de penalti ha empezado el marcador en el primer minuto de partido, pero los visitantes se han repuesto anotando dos goles en la segunda mitad con buenas jugadas colectivas, remontando el duelo. En los minutos finales, sin embargo, Lamin ha puesto el 2 en 2 final aunque ha tenido el tercero en el último suspiro de partido.

El Mollerussa ha empatado 2 en 2 en casa en los minutos finales en un 'match' que ha empezado de manera frenética, con un penalti en el minuto 1 de partido provocado por Scuri. La pena máxima la ha transformado el capitán Guillem Porta, que no ha perdonado delante de Álvaro. De esta manera, el duelo ha tenido unos primeros minutos con mucho ritmo de pelota, transiciones y llegadas por parte de ambos equipos. Tanto Mollerussa como Europa B han perdonado ocasiones claras de gol como la que ha tenido a Marc Scuri en un dos contra uno ante el portero, cuando intentaba una pasada de la muerte para el debutante Sergi Folch.

Sin embargo, el portero rival le ha leído las intenciones al '11' mollerussenc y ha impedido el 2 a 0 en el marcador. Los de Barcelona han propuesto ocasiones de peligro que, por mérito de la defensa local o por errores en finalización no han acabado en gol. El árbitro de hoy, Miguel Ángel Moreno, ha silbado el final de los primeros 45 minutos en una muy buena primera parte de fútbol.

El Europa B se ha volcado en área contraria desde el primer minuto de la segunda mitad. Tanto, que en el 48' Anglès ha puesto el empate con una volea desde dentro del área en la cual Pepo no ha podido hacer nada. La tensión aumentaba por minutos hasta que ha llegado a su punto álgido cuando el colegiado ha enseñado la segunda tarjeta amarilla Alpha después de que interpretara que había simulado un penalti. Pocos minutos después, y con el partido muy caliente, el Europa B ha podido llevar a cabo una gran jugada colectiva, en la que Aiman ha acabado llegando a línea de fondo para que Fuster pusiera el 1 a 2 en boca de gol.

En los minutos finales, en una contra en el minuto 93, Scuri lo ha centrado por banda izquierda en Lamin en una pelota rasa que, tirándose en el suelo ha llegado a tocarla para poner el 2 a 2 de manera épica. Para acabar de rematarlo, el mismo Lamin ha tenido otra a falta de un minuto que ha fallado ante el portero rival Álvaro, enviándola por encima del travesaño.

El Mollerussa rasca un punto 'in extremis' en un partido muy igualado contra un rival directo como es la Europa B. Con este resultado, los del Pla se colocan en último lugar de la tabla con 13 puntos y a dos de la salvación, con la expectativa del siguiente partido en casa contra un rival complicado como es el Manresa, el próximo domingo 18 a las 12 h.