Jordi Esteve sigue líder en T52, pese a sufrir una avería

El piloto leridano de camiones Jordi Esteve completó una nueva etapa, la séptima, del Rally Dakar, con un recorrido de 459 kilómetros de especial entre Riad y Wadi ad-Dawasir (Arabia Saudí), a pesar de sufrir una avería mecánica que le obligó a detenerse durante cerca de media hora. Esteve finalizó la etapa en vigésimo lugar, manteniéndose decimosexto en la clasificación general.

El incidente técnico se produjo en el colector a la salida del turbo, concretamente en un flexo, lo que obligó al equipo a realizar una reparación en pleno recorrido. A pesar de este contratiempo, Esteve, que continúa líder de la categoria T52, se mostró satisfecho al llegar al vivac y destacó que se trata de “otra etapa más que hemos completado”. Además, el leridano recordó una acción solidaria vivida el día anterior, cuando él y su equipo colaboraron para enderezar un camión que había volcado, demostrando el espíritu de compañerismo que caracteriza a la prueba.

El otro leridano en competición, Josep Solé, también completó la etapa en el Dakar Classic y sigue liderando la categoría H3.

En cuanto a la etapa en general, en coches, el sueco Mattias Ekström (Ford) logró su segunda victoria, tras la conseguida en el prólogo, después de que el sudafricano Henk Lategan (Toyota), que rozaba el triunfo y el liderato de la general en el kilómetro 417, cediese toda su ventaja a muy poco de la meta. Mientras, Carlos Sainz (Ford) y Nani Roma (Ford), que vio cómo el sábado la FIA le revocaba su penalización de 1:10 de la quinta etapa, terminaron en la novena y la décima posición, a 6:01 y 6:36, respectivamente. El catalán es ahora tercero a 7:15 de Al-Attiyah, y el madrileño marcha quinto, a 10:26.

En motos, el argentino Luciano Benavides (KTM) se adjudicó la etapa y recortó tiempo sobre el líder, el australiano Daniel Sanders (KTM), mientras que el catalán Edgar Canet (KTM) concluyó segundo. Después del descanso del sábado, Canet, que sorprendió en esta edición del ‘raid’ al imponerse los dos primeros días, protagonizó una gran remontada desde el arranque, pasando en el puesto 46 por el kilómetro 30, y llegó a meta a 4:47 del sudamericano.