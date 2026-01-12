Gabri: “Se notó el cansancio”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El entrenador del Atlètic Lleida, Gabri García, valoró el empate destacando que "hemos hecho una muy buena primera mitad, generando dos o tres ocasiones claras pese a la dificultad del terreno de juego. Creo que la primera mitad es de 2-0 y la segunda de empate”. “Ellos ajustaron cosas en el descanso y el cansancio se notó mucho en los últimos minutos, sobre todo en jugadores que habían trabajado muchísimo”, señaló el técnico, subrayando que el punto “es el resultado que hay y sumamos”. Además, también valoró positivamente el rendimiento de las nuevas incorporaciones en los carriles. Sobre Cobo, destacó su progresión física y mayor participación ofensiva, mientras que de Vargas remarcó la consistencia defensiva pese a llevar pocos entrenamientos con el grupo. “Son jugadores difíciles de superar en el uno contra uno y hoy nos han dado lo que buscábamos con sus fichajes”, afirmó.

Uno de los nombres propios del partido fue el portero Pau Torres, decisivo al detener un penalti antes del descanso. “Es un veterano de la categoría que sigue dando puntos. Para nosotros es muy importante dentro y fuera del campo”, elogió Gabri.

El entrenador explicó las dificultades para poder hacer acciones combinadas en el centro del campo por las malas condiciones del césped y volvió a destacar a Bilal como jugador diferencial. “Tiene capacidad para desbordar, generar peligro y además es muy sacrificado a nivel colectivo”, concluyó.