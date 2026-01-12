¡Supercampeones!

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Barça se proclamó ayer campeón de la Supercopa de España tras imponerse por 3-2 al Real Madrid en un Clásico vibrante, marcado por un desenlace caótico y por la figura decisiva de Raphinha, autor de un doblete. El conjunto blanco respondió con una actuación competitiva, pero también 'mourinhizado', y un Vinícius inspirado, que volvió a marcar más de tres meses después.

El equipo dirigido por Hansi Flick restituyó en Arabia la jerarquía mostrada la pasada temporada en los Clásicos, después de que el Real Madrid se llevara el duelo liguero de este curso. Los azulgranas derrotaron a un rival serio, capaz de igualar el marcador hasta en dos ocasiones durante un prolongado tiempo añadido en la primera mitad. No fue suficiente para los blancos, incapaces de contener a un Raphinha desatado, que cierra la Supercopa con cuatro goles en dos partidos y una versión cercana a la excelencia. El título refuerza la confianza del Barça y golpea el orgullo madridista, que se marcha sin trofeo pero dejando una imagen competitiva ante un rival que confirmó su condición de favorito. Además, en los últimos 4 años el ganador de la Supercopa ha sido luego el campeón de Liga.

Con casi 30 grados de temperatura y una humedad superior al 70%, el partido arrancó como un intenso duelo táctico. El Barcelona monopolizó el balón en los primeros compases ante un Real Madrid bien replegado, con una defensa de cinco hombres. El dominio azulgrana no se tradujo en ocasiones claras, y la primera oportunidad fue madridista. Vinícius ganó metros con potencia por la izquierda y obligó a Joan García a intervenir. El plan de Xabi Alonso encontraba rédito atacando la espalda de la defensa, y Gonzalo García rozó el gol con un remate sin fuerza.

La final parecía destinada a resolverse por un error, y llegó tras una mala entrega de Rodrygo que Raphinha aprovechó para firmar el 1-0. El gol activó al Barça, pero el tramo final del primer acto derivó en un intercambio frenético. Vinícius empató con una acción individual sobresaliente, superando a Koundé y Cubarsí antes de batir al portero. Sin pausa, Lewandowski respondió tras una asistencia magistral de Pedri. Cuando el descanso parecía cercano, un córner permitió a Gonzalo igualar de nuevo tras un rechace, cerrando una primera mitad desbordada.

La segunda parte mantuvo el ritmo eléctrico. Vinícius volvió a exigir a Joan García, mientras el juego se espesaba entre faltas, amonestaciones y una tangana que cortó la fluidez. Courtois sostuvo al Madrid con una intervención prodigiosa de portero de balonmano ante Lamine Yamal, pero un disparo de Raphinha desde la frontal, desviado y envenenado, decidió el choque. Con Mbappé ya sobre el césped y sin el expulsado De Jong, el Real Madrid buscó la épica hasta el final. Rashford tuvo la oportunidad de sentenciar, y Carreras y Asencio tuvieron el empate en el añadido, pero el título acabó en manos del FC Barcelona, que revalida la Supercopa con autoridad.