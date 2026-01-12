Triunfo trabajado y vital del Cadí ante el Araski

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Cadí La Seu sacó a relucir su versión más coral e intensa atrás para anotarse un triunfo clave ante el Araski (71-66), que le deja undécimo, a una victoria del descenso, que sigue marcando el conjunto vasco. En un duelo entre dos equipos que llegaban empatados a cinco triunfos, las urgelenses se manejaron mejor en una segunda mitad de muchos nervios tras un primer tiempo de alternativas, gracias a un partido completo de las 10 jugadoras, ya que todas ellas anotaron y aportaron en otras facetas.

Después de un triple inicial de Hill, que cerró el primer cuarto con 11 puntos –y el partido con 16–, el conjunto vasco tomó la iniciativa en el partido (7-8) y aprovechó un tramo de muy poca contundencia atrás del Cadí para imponer una máxima ventaja de 10 puntos (7-17).

Sin embargo, el equipo de Isaac Fernández se puso el mono de trabajo atrás y, con un gran juego coral, fue recortado distancias hasta el 19-22 del minuto 10, con ocho jugadoras aportando puntos, sin que ninguna repitiera. El equipo leridano mantuvo el buen tono defensivo y supo atacar con mucha velocidad para ampliar el parcial de final de cuarto (6-0), hasta un 13-0, que le dio la primera ventaja (27-22), después de dos triples de Morales y otra canasta de Mata. El Araski seguía sin reaccionar y no anotó en juego hasta el ecuador de cuarto (32-26). Pero las de Isaac Fernández no bajaron el nivel hasta conseguir una máxima ventaja de diez puntos (38-28), ante un Araski que solo había anotado seis puntos en el cuarto, pero que reaccionó con dos triples para irse al descanso a cuatro puntos (38-34).

De hecho, dos lanzamientos desde la larga distancia visitantes mantuvieron el partido en un puño (46-44) en un arranque de segunda mitad con bajísimo acierto (8-10 en 7 minutos). En el final de cuarto, el Araski recuperó la delantera con un triple de Mollenhauer (49-50), pero fue una ventaja muy momentánea, porque Gervasini y Mata aportaron ocho puntos para llegar al último cuarto con ventaja (55-52).

A medida que pasaban los minutos subían los nervios en ambos equipos y bajaba el acierto. Por ello, pasaron casi dos minutos para ver la primera canasta, un triple de Toussaint para empatar a 55.

Los errores en el tiro eran la norma, pero el Cadí supo trenzar dos buenas acciones para situar el 59-55 a 6:00 del final. De hecho, hasta que Regina Aguilar situó el 65-59 a falta de 3:28, el marcador solo se había movido con tiros libres y la tónica se mantuvo hasta que Morro (19 puntos) colocó a las suyas a dos puntos (66-64), con un gran recurso. Sin embargo, Raventós apareció con un triple balsámico para entrar en el último minuto (69-64), en el que Gervasini fue clave con otra canasta que selló un triunfo vital (71-66).