Victoria a ritmo de Nico Ojeda

El Pons Lleida inició la segunda vuelta de la OK Liga con una victoria de prestigio ante el Noia confirmando, de paso, que el triunfo de la anterior jornada ante el Reus pudo ser un punto de inflexión a partir de ahora para los pupilos de Edu Amat. El equipo listado fue golpeando en el marcador a los de Sant Sadurní a ritmo de un incombustible Nico Ojeda, autor de tres tantos y que colidera la tabla de máximos goleadores de la OK Liga con 14 dianas junto con David Gelmà, que también anotó ayer. Fue, en definitiva, una victoria del Pons Lleida que subrayó especialmente su crecimiento mental, defensivo y la madurez en la gestión de los partidos.

El partido, sin embargo, comenzó con el Noia tomando la iniciativa y manteniendo una mayor posesión de la bola. Fueron unos primeros minutos en los que fue Xavi Bosh, el portero del Llista, el que cobró mayor protagonismo. El cénit de esos mejores minutos visitantes llegó cuando el veterano Xavi Costa, siempre librando sus particulares batallas –también verbales con rivales y árbitros– haciendo gala de su veteranía, estrelló la bola en el poste. Edu Amat, técnico listado, no tuvo más remedio que pedir un tiempo muerto y ordenar ideas. Poco a poco, el equipo leridano mejoraba y daba síntomas de encontrarse menos incómodo en el partido. Así, las ocasiones locales empezaron a llover sobre la portería del exlistado Martí Zapater. Ciocale con todo a favor, Darío Giménez, Gabarró y Miguélez rozaron el gol. A todo esto, el Noia iba acumulando faltas y veía como perdía a Pau Andreu por tarjeta azul. Gabarró fallaba la falta directa, pero casi a renglón seguido comenzaba el festival goleador de Ojeda (22’). Al descanso se llegaba con 1-0.

Nada más iniciarse la segunda mitad, el Noia empataba gracias a Gelmà (1-1, 27’), pero entre Ojeda y Badia lo enmendaron de inmediato con el 2-1 (28’). El argentino lo bordaría tres minutos después levantando la bola lejos del alcance de Zapater (3-1). Con el 4-1 de Jordi Badia llegaría la reaparición de Sergi Duch, lesionado en la quinta jornada ante el Alcoi. El Noia quemó sus últimos cartuchos y Nájera apretó el marcador hasta el 4-3 (47’), pero nuevamente el inspirado Ojeda, de falta directa, puso la tranquilidad (5-3, 48’).

´Tras el partido, Edu Amat, técnico del Pons Lleida, destacó la evolución de su equipo. “Hemos dado un paso adelante a nivel de mentalidad y eso se nota en los partidos, independientemente del resultado, que evidentemente siempre hay que ganar”, afirmó Amat, quien destacó que el equipo “está bien asentado en pista, tiene la lectura de lo que pasa y entiende mucho mejor lo que toca en cada situación”.

El técnico incidió en que este crecimiento colectivo se traduce en mayor unión y solidez: “Este paso nos da tranquilidad; la conjunción, la unión y la mentalidad son muy diferentes”. En ese sentido, resaltó que “a nivel defensivo hemos dado un paso adelante que se nota mucho y nos da una solidez muy importante”, explicó. Por último, Amat valoró el regreso de Sergi Duch a las pistas. “Era importante recuperarlo. Anímicamente necesitaba estos minutos”, concluyó.