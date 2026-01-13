El Amara abrirá ante el Girona la segunda fase

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Liga U22 ya ha definido su calendario para la segunda fase de la competición. El Amara Lleida seguirá en el Grupo B y los de Borja Comenge afrontan una nueva liga con enfrentamientos a ida y vuelta donde el contador vuelve a ponerse a cero. La competición arranca este viernes cuando el equipo leridano recibirá al Bàsquet Girona.

En la jornada 2 el Amara descansará y luego visitará al Valencia y recibirá al Bilbao y al Murcia. A finales de febrero visitará al Granada y al Unicaja para concluir la primera vuelta. Esta fase concluirá en abril.

Por el momento la Liga U22 tan solo ha confirmado el horario de los tres primeros enfrentamientos. El Amara recibirá al Girona el viernes a las 20.30 y visitará al Valencia el sábado 31 a las 12.00, ya que descansará en la segunda jornada.