El Atlètic Lleida refuerza la medular con Cotán, llegado desde Bulgaria

El Atlètic Lleida anunció ayer el quinto fichaje del presente mercado de invierno, aunque el primero que no refuerza la línea defensiva. El conjunto leridano incorpora a sus filas al centrocampista sevillano de 30 años Antonio Cotán, un futbolista formado en el Sevilla y con experiencia en el fútbol profesional español, que recala en Lleida después de una breve experiencia en el Vihren Sandanski de la Segunda División de Bulgaria.

Pese a llegar al club leridano tras una experiencia en el extranjero, Cotán tiene una carrera contrastada en el fútbol español, ya que llegó a debutar en Primera con el Sevilla en el año 2014, cuando jugó como titular las dos últimas jornadas de Liga a las órdenes de Unai Emery. El centrocampista siguió jugando en el filial sevillista hasta el 2017, logrando el ascenso a Segunda A en 2016.

Desde entonces se mantuvo durante tres temporada en la categoría de plata, en el propio filial sevillista, el Valladolid y el Nàstic de Tarragona. En 2019 también militó durante una temporada en el Roda neerlandés, y regresó a España para empezar una etapa de tres años en el Numancia, entre Segunda B y Primera RFEF, categoría en la que también jugó con el Melilla la campaña 2023/24, antes de enrolarse la pasada campaña en el Tudelano, de Segunda RFEF. En el conjunto navarro participó en 29 partidos, 19 de ellos como titular.

Cotán es el quinto refuerzo invernal del conjunto leridano, después de las llegadas de Carlos Cobo, Marc Vargas, Borja López e Igor Irazu. Sus llegadas han provocado cuatro salidas: las confirmadas de Achraf Boumenjal, Pablo Bolado, además de Nico Magno y Gio Navarro, aún no anunciadas.