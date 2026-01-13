El leridano Omar Janneh, en la órbita del United

El delantero leridano de 19 años Omar Janneh, uno de los futbolistas españoles de su generación con más proyección, tendrá su primera experiencia como futbolista profesional en el Lausanne suizo, club que le ha incorporado este mercado de invierno procedente del filial del Atlético de Madrid.

Un movimiento que puede parecer un paso atrás en su carrera, dejando una de las mejores canteras de España para irse a una liga menor como la suiza, pero que le abre algunas puertas, porque la propiedad del Lausanne recae en el grupo INEOS, en el que también están el Niza francés y el Manchester United. La mayoría de clubes ingleses en la actualidad están vinculados a distintos clubes (el caso más famoso es el City Group, con el Manchester City y el Girona, entre otros) y aprovechan dichos vínculos para captar jugadores e incluso facilitar que jugadores jóvenes puedan obtener permisos de trabajo en el Reino Unido.

De hecho, en el Lausanne, que se refirió a él como “uno de los fichajes más prometedores de la historia reciente del club”, tendrá la oportunidad de disputar la Conference League, en la que el conjunto suizo finalizó noveno la fase Liga, lo que le obligará a disputar la ronda de repesca que se sorteará este viernes. Así, el leridano tendrá su primera oportunidad de disputar competición europea, además de la competición doméstica en Suiza, en la que podría debutar mañana, en el derbi ante el Servette de Ginebra, con ambos equipos situados en la zona baja de la tabla.

El leridano, que empezó su trayectoria en el Atlètic Segre antes de irse al Espanyol, el Granada y finalmente al Atlético en 2022, ha sido un habitual titular en el filial colchonero esta última temporada y media en Primera RFEF, en las que ha anotado 11 goles en 44 partidos. Además, también se proclamó campeón de Europa este verano con la selección española sub-19.

El club suizo paga 2 millones por él y firma hasta 2030

� La fuerte apuesta del grupo INEOS por el futbolista leridano se demuestra porque el Lausanne abonó unos dos millones de euros al Atlético de Madrid por su traspaso, que le vincula al club suizo hasta junio de 2030. Aunque se desvincula del club madrileño, al que llegó en 2022, este mantendrá cierto control sobre su futuro, porque se guarda un porcentaje de una futura venta y, según varios medios, también tiene un derecho de tanteo si el club suizo decide venderlo. Además, Janneh es la única de las 13 incorporaciones del Lausanne –incluyendo el mercado de verano– por el que el club suizo ha pagado.