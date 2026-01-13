Esteve resiste otra avería y sigue líder en T52

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

El piloto leridano Jordi Esteve continúa firmando una actuación sólida en el Dakar tras completar una octava etapa marcada por las dificultades mecánicas, con inicio y final en Wadi ad-Dawasir y de 483 kilómetros. En la jornada de ayer, Esteve finalizó decimoctavo en la etapa entre todos los camiones, manteniéndose decimosexto en la clasificación general. Además, sigue liderando su categoría, T52. La etapa no estuvo exenta de problemas, ya que el camión sufrió la rotura de una ballesta, una avería que obligó al equipo a detenerse durante un largo periodo para poder repararla.

Por su parte, el otro leridano en carrera, Josep Solé, en el Dakar Classic, es segundo en su categoría H3 y cuarto en la general tras afrontar una etapa complicada de navegación al tener que salir por delante.

Por lo que respecta a la etapa en general, el argentino Luciano Benavides (KTM) se adjudicó su segunda victoria consecutiva en motos, para ponerse líder con solo 10 segundos de ventaja sobre el australiano Daniel Sanders (KTM), con el español Tosha Schareina (Honda) muy lejos del triunfo final, mientras el sudafricano Saood Variawa (Toyota) dio la sorpresa en coches y venció en ‘Ultimate’ antes de la maratón.

Benavides sacudió el Dakar en esta octava etapa, empujado por la bonificación por abrir pista para sumar su segundo triunfo de etapa y, además, auparse a lo más alto de la clasificación general, aunque solo con 10 segundos de renta sobre Sanders, que entró en meta a 4:50 del ganador.

En la categoría ‘Ultimate’ de coches, con una especial también de 483 km, el sorprendente ganador fue Variawa después de una remontada espectacular en el tramo final, ya que era decimonoveno en el primer punto de control. El piloto de Toyota superó a su compatriota Henk Lategan, también de la marca nipona y que se queda sin triunfo de la etapa por segundo día consecutivo por solo 3 segundos.

Por su parte, Nasser Al-Attiyah (Dacia) sigue líder con 4’ sobre el segundo. Por detrás, a 13 segundos, llegó Carlos Sainz, que sigue quinto en la general a 10 minutos de Al-Attiyah, mientras Roma es cuarto.