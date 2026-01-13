Òscar Rubio se retira del fútbol y jugará el domingo su último partido

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Òscar Rubio se retira del fútbol. Este domingo jugará su último partido como futbolista, en el Camp d'Esports. Lo ha anunciado este martes en una rueda de prensa, al lado del adjunto a la presidencia, Marc Torres y el entrenador, Jordi Cortés.

Rubio ha explicado que la principal razón es que su hijo vive en el extranjero y que, "antes que futbolista es padre", por lo cual ha decidido colgar las botas este domingo en el Camp d'Esports contra el Can Vidalet.

El club ha aprovechado para anunciar que invita a todos a los equipos de fútbol base de la provincia y a las instituciones, para hacer un reconocimiento al jugador. Será el último partido del que es el quinto jugador con más partidos vistiendo la camiseta del Lleida.