Xabi Alonso, cesado tras perder la Supercopa

El Real Madrid anunció ayer la destitución de Xabi Alonso, apenas un día después de la derrota en la final de la Supercopa de España frente al FC Barcelona. La entidad blanca comunicó que la decisión se produjo “de mutuo acuerdo” y quiso subrayar la figura del técnico tolosarra en un mensaje de despedida: “Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”. Minutos después del anuncio, el Real Madrid confirmó que Álvaro Arbeloa será el nuevo entrenador del primer equipo desde hoy martes. El técnico se sentará ya en el banquillo mañana ante el Albacete, en partido de octavos de la Copa del Rey.

Horas antes de hacerse oficial su salida, Alonso había comparecido ante los medios tras la final, defendiendo un discurso sereno pese al golpe sufrido: “No estamos contentos con el resultado, pero podemos sacar cosas positivas. Queda mucha temporada, hay que darle la vuelta lo antes posible y pensar en todas las competiciones que tenemos”. Sus palabras, sin embargo, no evitaron un desenlace que el club terminó ejecutando con rapidez. Xabi Alonso deja al equipo en la segunda posición de LaLiga, a cuatro puntos del Barcelona. En la Copa del Rey, el conjunto blanco sigue con vida y en la Champions ocupa la séptima plaza de la fase liga, con 12 puntos y dos jornadas aún por disputarse.

Arbeloa, hasta ahora entrenador del Real Madrid Castilla, asume el cargo tras una trayectoria íntegra en los equipos de la cantera madridista. Inició su carrera como técnico en la temporada 2020/21 al frente del Infantil A, con el que se proclamó campeón de Liga, pasó después por el Cadete A y dirigió al Juvenil A entre 2022 y 2025, logrando un triplete histórico en la campaña 2022/23 y un nuevo título liguero en la 2024/25. Como jugador del Real Madrid, disputó 238 partidos oficiales entre 2009 y 2016 y conquistó ocho títulos, entre ellos dos Champions.

El Celta asalta el Pizjuán con un gol de penalti (0-1)

Un gol de penalti de Marcos Alonso, en los minutos finales del partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán, le dio ayer el triunfo al Celta frente al Sevilla (0-1) en Primera división. Por su parte, en Segunda división, el Córdoba firmó su tercera victoria consecutiva al superar al Huesca (1-2) con remontada incluida.

Cancelo será presentado hoy como azulgrana

El jugador portugués João Cancelo superó ayer las pruebas médicas obligatorias con el FC Barcelona antes de firmar hoy su nuevo contrato y ser presentado de nuevo, al ser su segunda etapa en el Spotify Camp Nou, como jugador blaugrana.

Laporta critica la actitud de Mbappé

Joan Laporta habló en RAC1 para abordar dos asuntos que marcaron la resaca de la Supercopa: el desplante del Real Madrid al no hacer pasillo al Barça, con Kylian Mbappé como figura señalada, y la indefinición sobre la fecha de las próximas elecciones a la presidencia del club. El presidente azulgrana admitió su sorpresa por la actitud del delantero francés tras la final. “Lo de Mbappé me sorprende, sí. En la victoria o en la derrota hay que ser generoso”, afirmó. Y sobre las elecciones dijo que se plantea convocarlas en marzo.

Puado, del Espanyol, baja toda la temporada

El capitán y delantero del RCD Espanyol, Javi Puado, será baja para lo que resta de temporada después de sufrir el domingo en el encuentro de LaLiga EA Sports ante el Levante una grave lesión en la rodilla derecha, según confirmó ayer el club catalán. Puado será operado el jueves de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Cuatro equipos de Primera, hoy en la Copa

El Atlético visita hoy al Deportivo en los octavos de la Copa del Rey, en la que el Athletic enfrenta sus ambiciones de la presente campaña ante la Cultural Leonesa, y Real Sociedad y Osasuna vivirán el primer duelo de esta ronda entre equipos de Primera. Los tres partidos comenzarán a las 21.00.