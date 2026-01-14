La Diputación de Lleida destinará dos millones de euros a Sort y a la Seu d'Urgell para adecuar los espacios del Mundial de Piragüismo

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

La Diputación de Lleida destinará dos millones de euros, un millón de euros a Sort y un millón más a la Seu d'Urgell, para la adecuación y mejora de los espacios que acogerán los Campeonatos del Mundo de Piragüismo en Aguas Bravas 2027, que se celebrarán en las dos capitales pirenaicas. Esta inversión se ha anunciado en el marco de la reunión celebrada este miércoles en el CAR (Centro de Alto Rendimiento) de Sant Cugat del Vallés, donde se ha constituido el comité organizador de los Campeonatos del Mundo de Piragüismo. El conseller de Deportes, Berni Álvarez, ha calificado los Mundiales de piragüismo como "una gran oportunidad para proyectar el deporte catalán en el mundo y dinamizar el territorio".

Àlvarez ha dicho que con estos Mundiales "se descentraliza la celebración de grandes acontecimientos deportivos por toda Catalunya para promover y poner de relieve las disciplinas que son propias y están arraigadas en cada zona".

El diputado de Salud Pública y Deportes, Òscar Martínez, ha remarcado que "no se trata sólo de organizar una competición, sino garantizar que las instalaciones queden preparadas para el futuro y sigan generando oportunidades".

Por su parte, el diputado Josep Ramon Fondevilla ha señalado que "acoger una competición de esta magnitud sitúa a Sort y al conjunto del Pallars Sobirà en el mapa internacional de los deportes de aguas bravas, con un impacto positivo directo en la economía local, el turismo y la proyección del territorio".

Los Campeonatos del Mundo de Agua Brava 2027 se disputarán entre Sort y La Seu de Urgell, dos sedes con una larga trayectoria vinculada al piragüismo y a los deportes de agua, y contarán con el apoyo coordinado de las diferentes administraciones, federaciones y entidades deportivas. Sort abrirá los Mundiales del 30 de junio al 4 de julio de 2027 con las pruebas de descenso y estilo libre en el campo regatas de la Aigüerola del río Noguera Pallaresa, mientras que la Seu d'Urgell acogerá la segunda parte del 7 al 12 de septiembre con la competición de slalom y kayak cross en el Parque Olímpico del Segre.