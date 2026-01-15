El Albacete elimina al Madrid en el debut de Arbeloa

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

El debut de Álvaro Arbeloa en el banquillo del Real Madrid acabó en ridículo monumental. El técnico se estrenó con una eliminación inmediata en la Copa del Rey, en un partido que confirmó el delicado momento del club blanco. En apenas cuatro días, el Madrid ha visto esfumarse dos de los títulos por los que competía: primero cayó en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona y, poco después, dijo adiós al torneo copero tras perder frente a un Albacete inmerso en la lucha por la permanencia en Segunda. El equipo blanco ofreció una imagen gris ante la intensidad de su rival.

En los otros dos partidos, el Betis y el Alavés se clasificaron gracias a sus respectivas victorias ante el Elche por 2-1, y contra el Rayo , por 2-0.

Flick pide máxima intensidad hoy ante el Racing

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, avisó ayer de la exigencia del cruce de octavos de final de la Copa del Rey ante el Racing de Santander en El Sardinero (21.00/Movistar Plus+) y subrayó que su equipo deberá afrontar el partido “listo desde el inicio” en un escenario de máxima emoción, mientras evitó entrar en la destitución de Xabi Alonso del Real Madrid aunque destacó su figura y futuro como técnico. “Toda la emoción, la energía en el estadio contra nosotros será algo normal, esto es la Copa. Tenemos que estar listos desde el principio”, afirmó Flick al referirse al contexto del partido copero y a la necesidad de igualar desde el inicio la intensidad del Racing. Flick se mostró satisfecho con el momento del grupo tras la conquista de la Supercopa. “Se puede sentir que el equipo está más unido, bien conectado, y que el ambiente en el vestuario es muy bueno”, apuntó.

El Racing ve opciones de ganar al Barça

El técnico del Racing de Santander, José Alberto López, cree que el equipo cántabro, si está a su “mejor nivel”, puede superar la eliminatoria contra el Barça. “Estoy durmiendo más profundo que nunca, estoy súper tranquilo, con la ilusión de jugar contra el Barça”, manifestó el entrenador cántabro.

El club azulgrana ganó 116,5 millones en Europa

El Barcelona recibió 116,5 millones de euros en premios económicos por su participación en la Liga de Campeones 2024-2025, delante del Real Madrid que obtuvo 101,8, el Atlético de Madrid con 84,9 y el Girona con 29,9, según el informe financiero de la UEFA de la temporada pasada. El PSG encabeza la tabla de ganancias en premios con 144,4 millones.

Bartomeu pide vetar información al Madrid

El expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu ha solicitado al juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, que investiga el ‘caso Negreira’, que deniegue al Real Madrid el acceso a todas las auditorias e informes económicos sobre la entidad azulgrana entre 2010 y 2021. El club madrileño había solicitado el acceso a toda esa documentación al estar personado como acusación particular.

Laporta declara ante el juez por presunta estafa

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, declarará mañana en un juzgado de Barcelona como investigado por una presunta estafa de 91.500 euros ocurrida en 2016. La titular del juzgado también ha citado a declarar como investigados al vicepresidente Rafael Yuste, y a otros dos exdirectivos: Xavier Sala i Martín y Joan Oliver.