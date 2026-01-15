El Barça golea al Atlético y se acerca a otra Liga

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El FC Barcelona goleó ayer al Atlético , aprovechó la derrota el día antes del Real Madrid y dio un golpe para conquistar una nueva Liga. El conjunto azulgrana cuajó un monólogo en partido adelantado por la Supercopa de España.

Fue el día, además, en el que la polaca Ewa Pajor recibió el MVP de diciembre y María León un reconocimiento por sus 300 partidos como culer. Además, Claudia Pina ha podido celebrar su enfrentamiento número 200 con la camiseta del Barça con dos goles más en su casillero.

La aragonesa Salma Paralluelo, que volvió a jugar después de dos meses de lesión, cerró la goleada en el tiempo añadido cuando aprovechó una asistencia de Pajor (5-0, min 92). Fue el broche de oro para un gran partido que hace que el Barça Femení sea aún más líder.