Fondarella presenta su pabellón inclusivo de referencia en Catalunya

Fondarella presentó ayer el proyecto de un pabellón deportivo inclusivo con el objetivo de convertir al municipio en un referente en Catalunya. El equipamiento, pensado para que personas de todas las edades y capacidades practiquen deporte en igualdad de condiciones, responde a una necesidad social y deportiva del territorio. El acto reunió a representantes políticos y deportivos, entre ellos el subdelegado del Gobierno, José Crespín. El alcalde, Xavi Acosta, destacó la dimensión del proyecto y el reto que supone para un municipio pequeño: “Para nosotros es un sueño, es un latido que se ha hecho realidad”.

El diseño lo firma Nadico Ingeniería. Su arquitecto, Carles Torres, explicó que el complejo contará con dos pabellones, uno para gimnasia artística y otro polideportivo, con capacidad para un millar de espectadores y unos 5.900 metros cuadrados construidos. “La pretensión es que sea una instalación punta de lanza en accesibilidad universal, donde cualquier persona pueda disfrutar del deporte de manera autónoma”, señaló. La directora de Fedac Lleida, Maribel Moncasí, subrayó la necesidad de instalaciones adecuadas: “Ees un paso importante para que todos puedan competir en igualdad. No se trata de diferenciar, sino de dar naturalidad a la participación de todos”. El proyecto recibió el respaldo institucional del delegado territorial de Deportes en Lleida, Xavier Serratosa, que lo calificó como “muy interesante” y remarcó que “da respuesta a una necesidad real del territorio”, aunque recordó que la prioridad actual de la Generalitat es la mejora de instalaciones existentes. La actuación se estima entre 5 y 6 millones de euros y el ayuntamiento ya estudia vías de financiación.