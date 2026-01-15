Jordi Esteve sigue líder de su categoría de camiones y Carlos Sainz abandona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El leridano Jordi Esteve saldó con nota la décima etapa del Dakar al completar la jornada en la decimosexta posición absoluta de camiones, lo que le permite ascender tres posiciones en la general y situarse decimotercero, dentro ya del Top 15, que era su objetivo antes de iniciarse esta edición. Además, continúa líder de su categoria, ahora con más de tres horas de ventaja sobre el segundo clasificado. Por su parte, Josep Solé finalizó ayer decimoséptimo en el Dakar Classic y ocupa ahora la vigésima tercera posición de la general.

Por su parte, Carlos Sainz (Ford) dijo prácticamente adiós a sus aspiraciones de ganar su quinto Rally Dakar al perder 45 minutos, mientras que su compatriota y compañero de marca, Nani Roma, también ve mermadas sus opciones al ceder el mando en favor del catarí Nasser Al Attiyah, que da un golpe en su reto de ganar su sexta corona. El líder supera por 12 minutos en la general al sudafricano Henk Lategan (Toyota) y Nani Roma aguanta tercero a casi 13.

En motos, el australiano Daniel Sanders (KTM) sufrió una dura caída en las dunas en el inicio de la etapa que le hizo perder gran parte de sus opciones de triunfo, en beneficio del argentino Luciano Benavides (KTM), que es el nuevo líder.