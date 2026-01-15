La Diputación destinará un millón a Sort y otro a La Seu para el Mundial

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Diputación de Lleida destinará dos millones de euros, uno a Sort y otro a La Seu de Urgell, para la adecuación y mejora de las instalaciones que en 2027 acogerán los Mundiales de piragüismo en aguas bravas. Esta inversión se ha puesto encima de la mesa en el marco de la reunión celebrada ayer en el CAR de Sant Cugat, donde se constituyó el comité organizador y ejecutivo de ambos campeonatos.

El diputado de Salud Pública y Deportes, Òscar Martínez, destacó que “desde la Diputación asumimos este proyecto como una apuesta estratégica de territorio, dando apoyo económico e institucional a un acontecimiento de primer nivel que deja un legado real en forma de infraestructuras, actividad deportiva y proyección internacional”, al tiempo que subrayó que “no se trata solamente de organizar una competición, sino garantizar que las instalaciones queden preparadas para el futuro y sigan generando oportunidades”.

Por su parte, el diputado Josep Ramon Fondevilla remarcó que “acoger una competición de esta magnitud sitúa Sort y el conjunto del Pallars Sobirà en el mapa internacional de los deportes de aguas bravas, con un impacto positivo directo en la economía local, el turismo y la proyección del territorio”.