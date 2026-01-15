Victoria y poco más

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Club Patí Vila-sana sumó ayer una victoria pírrica por 0-1 en la pista del Sant Cugat, uno de los rivales del Alpicat por la permanencia y que ayer le salió respondón al cuadro de Lluís Rodero, que en ningún momento se encontró cómodo. La victoria, la novena de la temporada, le permite seguir al acecho de los dos líderes de la OK Liga femenina, el Telecable Gijón y el Fraga, que ayer también ganaron, las asturianas al colista Mieres (0-10) y las de Jordi Capdevila en lapista de otro de los aspirantes, el Palau (0-2).

El partido se puso muy pronto de cara para las leridanas, que perforaron la portería rival a los seis segundos de haberse puesto en juego la bola. Fue un robo de bola de Florenza cuando el Sant Cugat intentaba salir de su zona defensiva y que culminó Salvanyà con gran habilidad. Con el gol, el cuadro del Pla d’Urgell se confió y las barcelonesas llegaron con cierto peligro hasta la portería defendida ayer por Anna Salvat, que disfrutaba de su primera titularidad de la temporada después de los problemas físicos que arrastraba desde su regreso del Europeo.

La de Rubí se mantuvo muy segura, desbaratando un par de contraataques. En la otra portería, Victòria Porta y Florenza también pusieron en aprietos a Batlle, pero sin puntería para hacer subir el segundo tanto. El partido, sin apenas interrupciones y con pocas ocasiones, llegó al descanso con la corta ventaja para las leridanas, que tras el paso por los vestuarios no dieron muestras de reacción.

El partido siguió bajo el mismo guion, con constantes idas y venidas, sin control y sin apenas ocasiones reseñables. Y en las que había, las porteras estaban muy seguras o los remates salían desviados. El duelo subió de revoluciones faltando ocho minutos con la rigurosa exclusión de Victòria Porta, que permitió al Sant Cugat jugar dos minutos en superioridad, situación que tampoco aprovechó. En los últimos compases, el técnico local se la jugó y sacó a su portera para atacar con cinco, pero el marcador no se movió.