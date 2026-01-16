Sanción de 32 partidos entre Pinyana y Bellvís por la pelea

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El subcomité de competición de la delegación territorial de la Federación Catalana de Fútbol acordó imponer una sanción de un total de 32 partidos de suspensión repartidos entre cinco jugadores, 20 encuentros entre tres del Bellvís y 12 entre dos del Pinyana 2021, como consecuencia de la trifulca multitudinaria que se produjo tras la disputa el pasado domingo del encuentro entre ambos equipos correspondiente a la jornada 14 del Grupo 14 de grupo Tercera Catalana. Los futbolistas sancionados son, por parte del Bellvís, R.A. (8 partidos), B.A.M. (8 partidos) y A.N. (4 partidos); y por parte del Pinyana 2021, A.C.C. (8 partidos) y F.O.R. (4 partidos). Todos ellos son castigados en virtud del artículo 339 por agredir a un rival. Además, el subcomité decidió incoar expediente de este partido, después de los incidentes de público producidos a la finalización del mismo.

Cabe recordar que el partido Pinyana 2021-Bellvís, que finalizó con el resultado de 6-3, quedó gravemente empañado por unos incidentes de extrema gravedad ocurridos inmediatamente después del pitido final. Cuando los jugadores ya se dirigían hacia los vestuarios, se produjo una trifulca generalizada entre futbolistas de ambos equipos que derivó en la expulsión de seis jugadores –dos del Pinyana 2021 y cuatro del Bellvís–, la invasión del terreno de juego por parte del público y la necesaria intervención de los Mossos d’Esquadra para restablecer el orden.

A raíz de estos graves acontecimientos, el Pinyana 2021 emitió un comunicado en el que expresó su “más firme condena” de los hechos, calificándolos como una “grave agresión” sufrida por uno de sus futbolistas. El club subrayó que este tipo de comportamientos son “totalmente inaceptables” y contrarios a los valores que deben regir el fútbol amateur, remarcando que no tolerará ningún acto de violencia que afecte a miembros de su entidad. Asimismo, mostró su apoyo al jugador afectado, así como a su familia y compañeros, y reafirmó su compromiso de seguir trabajando para que el fútbol base sea un entorno seguro y libre de violencia.

Por su parte, el Bellvís también lamentó los hechos, aunque consideró necesario responder al comunicado del club local. En su posicionamiento, el Bellvís afirmó que no elude responsabilidades y que adoptará “las decisiones que consideremos oportunas”, pero rechazó lo que calificó como un intento de eximir de toda culpa al Pinyana 2021. El club visitante insistió en que los incidentes fueron compartidos e igualmente “inaceptables”, señalando que hubo provocaciones y violencia por ambas partes, así como una invasión de campo por parte de la afición local que, según su versión, provocó que varios de sus jugadores resultaran perjudicados y sufrieran diversas contusiones. Finalmente, el Bellvís acusó al Pinyana 2021 de intentar hacer “populismo” presentando a su club como único responsable de lo ocurrido, expresó su deseo de que hechos similares no vuelvan a repetirse y anunció que no responderá a más comunicados sobre este asunto.