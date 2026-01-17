Un leridano opta a presidir la Catalana de automovilismo

El leridano Joan Anton Grustan, hasta ahora director deportivo de la Federación Catalana de Automovilismo, es uno de los dos candidatos que optan a presidir el estamento federativo los próximos cuatro años. Natural de Tàrrega, de 63 años, encarna la opción renovadora contra la continuista que encabeza el presidente saliente, Pere Serrat, que asumió el cargo por decisión de la asamblea hace dos años tras la marcha de Joan Ollé por motivos personales.

Grustan, empleado de la FCA desde el 2000, donde se ocupaba de todo el apartado deportivo, ha decidido dar el paso ante la “deriva”, dice, que lleva la institución, y que “no va a mejorar” en caso de salir reelegido Serrat. “Si se hubiera llevado la federación como se hubiera tenido que llevar a mi modo de ver, me jubilaba en 2027 y desaparecía, pero viendo la deriva en la que va y las ideas que quieren llevar a cabo, destruyendo todo el trabajo hecho todos estos años por mucha gente, decidí dar el paso y jubilarme ahora que hay elecciones para presentarme”, indicó el leridano, que el pasado 27 de diciembre se jubiló para poder optar a la presidencia, ya que para formar parte de la junta no se puede tener ninguna relación laboral con la federación.

Las elecciones están fijadas para el 27 de enero y a ellas llega con el apoyo prácticamente total de los clubes de Lleida y Tarragona, mientras que Girona apuesta más por la continuidad y “Barcelona está muy dividida”, asegura Grustan, que se mostró muy crítico con los gestores actuales de la FCA. “Todo va mal. Las relaciones instituciones están deterioradas, no hay transparencia y es inaceptable que no tenga ni un solo patrocinador. Hay que darle la vuelta a la Federación y hacerle un lavado de cara”, aseveró.

Con el lema “Un equip amb futur per un motor amb historia”, Grustan celebra hoy (18.00) en el Paranimf de la Universitat de Cervera el acto central de su campaña, que está basada, entre otros aspectos, en la transparencia, la recuperación de la confianza, la eficiencia y el apoyo al colectivo de clubes pilotos. Grustan, que estos últimos años ha formado parte de la organización del Europeo de autocross de Mollerussa, del que se tendrá que desvincular en caso de salir elegido, lidera una candidatura integrada por 20 personas, de las que casi la mitad, 9, son mujeres. “Si salgo elegido, por primera vez en la historia de la federación los cargos de vicepresidenta, secretaria y tesorera estarán ocupados por mujeres Hasta ahora había el número para cumplir con lo que exige la Generalitat, pero todas eran vocales, sin cargos”, explicó el tarraguense.