El Balàfia no acierta en los minutos finales

Publicado por Juanma García Creado: Actualizado:

El Balàfia lo intentó hasta el final ante el Juneda en un partido muy intenso, que finalmente se llevaron los visitantes. En la primera parte, el Juneda se adelantó desde el punto de penalti gracias a Masbernat (0-1, 17'), pero rápidamente Pla devolvió el empate al marcador y el mismo Pla adelantó a los locales antes del descanso (2-1, 41'). En la segunda parte, los dos equipos salieron a por el partido y fue Masbernat, tras otro penalti, el que empató el partido de nuevo (2-2, 65'). A los pocos minutos, Sánchez adelantó al Juneda (2-3, 70'), pero Pla intentó marcar el tercero de los locales, pero sin fortuna, por lo que el Juneda se llevó la victoria.