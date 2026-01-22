El AEM refuerza su portería con la valenciana Leire Herráez

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El AEM anunció ayer la llegada de la portera valenciana Leire Herráez, el segundo fichaje del club en este mercado invernal después de la incorporación de la atacante Alba de la Fuente, que ya debutó el pasado domingo. La guardameta de 22 años recala en el conjunto leridano procedente del fútbol universitario estadounidense, ya que defendió la portería del South Florida Bulls desde 2023, después de completar su etapa de formación en el Valencia, donde llegó a militar en el equipo filial durante dos temporadas.

Herráez ya se ejercitó ayer con sus nuevas compañeras y cumple así con una clara necesidad del equipo leridano, el de firmar a otra portera para complementarse con Lucía Alba, la titular en Liga y Copa.

A inicios de temporada, la dirección deportiva apostó por tener a tres porteras con ficha del filial (la renovada Xènia Siuraneta y los fichajes Keila Cardeiro y María Hueto), para que pudieran alternarse en las labores de suplente del primer equipo y jugar con el filial. Pero la lesión de gravedad de Hueto obligó al club a incorporar a otra meta, en este caso para centrarse plenamente en la primera plantilla.

El director deportivo del club, Roger Lamesa, valoró sobre la nueva incorporación que “es una jugadoras que llega del fútbol unversitario, pero tiene una formación sólida en una cantera como la del Valencia”. “Es una portera con proyección, capacidad competitiva y experiencia, tanto en contextos profesionales como internacionales”, añadió Lamesa. Por otra parte, el AEM confirmó ayer que disputará las semifinales de la Copa Catalunya, ante el Ona Sant Adrià a domicilio, el miércoles 11 de febrero, a las 19.00.