Triunfo épico del Lleida

El Lleida Handbol volvió a sonreír tras imponerse por un ajustado 29-28 al Pereda en un partido muy trabajado que sirvió para poner fin a una dinámica negativa de seis derrotas consecutivas del conjunto lleidatano.

El encuentro comenzó de la mejor manera para las locales, que salieron muy concentradas y lograron un parcial inicial de 4-1. Sin embargo, a partir de los primeros diez minutos, el Pereda consiguió darle la vuelta al marcador y tomar la iniciativa, una ventaja que supo gestionar durante buena parte del choque. Cada vez que el Lleida se acercaba a un solo gol, el conjunto visitante respondía con buenas posesiones y ataques efectivos para mantenerse por delante. Uno de los factores clave del partido llegó desde el minuto 15, cuando el Pereda apostó por una defensa individual a toda pista sobre Cati, que la dejó prácticamente sin anotar hasta el tramo final del encuentro. Aun así, el Lleida no se descompuso y encontró alternativas ofensivas.

Tras el descanso, las lleidatanas arrancaron bien la segunda mitad, aunque el Pereda volvió a controlar el ritmo del juego. El segundo tiempo estuvo marcado por un elevado número de penaltis y exclusiones para ambos equipos, en un arbitraje que fue muy protestado por la afición local. Los últimos diez minutos fueron de máxima intensidad. El partido llegó empatado al tramo final y se sucedieron las alternancias en el marcador, con una Valentina decisiva que logró adelantar al Lleida gracias a una actuación destacada en los momentos clave. Además, Cati apareció cuando más se la necesitaba con goles importantes.