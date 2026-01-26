Un punto de fe sobre el barro

Publicado por ÀLEX GARGALLO Creado: Actualizado:

El Lleida sumó ayer un punto luchado en Tona (1-1), en un partido marcado por el mal estado del césped debido a las lluvias y nevadas caídas en la comarca de Osona durante los días previos.

El duelo fue exigente para los leridanos, que sufrieron en un inicio en el que los locales fueron superiores y transmitieron sensación de fragilidad visitante. Sin embargo, tras el descanso los de Cortés compitieron mejor y, gracias a un destello de calidad de Russo, lograron sumar el segundo punto de la segunda vuelta y el quinto a domicilio. Las tablas no permiten al Lleida salir del descenso ya que prácticamente todos los equipos de la parte baja sumaron, como mínimo, un punto.

El encuentro arrancó con novedades como el cambio de sistema, un 5-3-2 con Putxi como central izquierdo como gran innovación, y la titularidad de Toni Vicente. El Lleida lo pasó mal durante la primera media hora. Peña tuvo la primera ocasión clara del partido por banda derecha, con un remate escorado que buscó el palo corto y que no entró gracias, en parte, a la mano de Satoca y a la cruceta. A los 25 minutos, Roquet se inventó una genialidad: ganó la espalda a la defensa con demasiada facilidad y superó a Satoca con un globo, picándola por encima para hacer el primero. Minutos después, los del Segrià se salvaron del segundo, obra de Xavi Murcia, pero anulado por un fuera de juego posicional. El Lleida se sacudió las malas sensaciones con un final de primera mitad algo más ilusionante, que sirvió para dar alas a posteriori.

Con el segundo tiempo en marcha, los visitantes empezaron a pisar área rival a partir de centros laterales y acciones de estrategia. Y cuando se necesitaba magia apareció Pau Russo. Putxi botó un córner desde la izquierda que quedó muy corto y pudo despejar la defensa tonenca, pero el rechace lo recogió Russo en el balcón del área, logrando la igualada con un disparo potente y raso con el empeine que entró pegado al palo, imposible para el meta local Craviotto. Era el minuto 60 de partido y Russo firmaba su cuarto gol en Liga. El deterioro progresivo del campo fue tal que en la última media hora el césped estaba impracticable, pareciendo más un patio escolar embarrado que un terreno donde jugar al fútbol.

Pese a que el Lleida parecía acabar mejor que su rival, los locales también buscaron el triunfo. De evitarlo se encargó Satoca, que volvió a volar para sacar, en primera instancia, una volea de Barnils que envió por encima del larguero, y en la segunda, aún más complicada, una jugada individual de Javi García cuyo remate violento al palo corto fue repelido por el guardameta a mano cambiada, dejando así el 1-1 final.

Cortés: “Me voy satisfecho con la versión de la segunda parte”

El entrenador del Lleida, Jordi Cortés, valoró positivamente el empate, asegurando que el partido siguió el guion previsto. “Sabíamos que nos encontraríamos a un rival muy reconocible, con sus dos delanteros y también éramos conscientes de que el campo se iría deteriorando con el paso de los minutos. Según Cortés, el partido tuvo “una parte para cada equipo, pero me voy satisfecho con la versión de la segunda. Es la versión que debe tener este equipo fuera de casa”.Por último, explicó el cambio de posición de Putxi: “Es un activo del club y sentía que no le estábamos sacando el rendimiento que puede darnos, es una modificación muy positiva para la causa”. El de Balaguer ensalzó el primer partido de Toni Vicente, ya que “lidera desde dentro y mejora a sus compañeros”.