“Ser madre no está reñido con estar en forma”

El salón de actos de la Diputación acogió ayer la tercera edición de la mesa redonda ‘Miralls en veu de dona’, que bajo el título ‘Atletes i mares, referents que inspiren’, abordó la conciliación familiar y el deporte, una iniciativa impulsada por la Associació d’Esport Femení Lleida. El acto contó con la participación de cuatro leridanas que han retomado su actividad deportiva después de la maternidad, la nadadora Regina Hernández, la atleta Emma Carreras, la escaladora Anna Prim y la triatleta Mari Sanfeliu, que compartieron experiencias personales y profesionales sobre la conciliación entre la maternidad y el deporte, así como los obstáculos estructurales que todavía persisten.

Prim, de 54 años, se mostró crítica con los que piensan que después de ser madre el físico decae. “La gran suerte que tengo es que estoy enganchada al deporte. Es cierto que cuesta, pero se puede y lo más importante es tener esa motivación y, sobre todo, creer que es posible, porque a veces la sociedad nos hace creer que al cabo de 15 años estarás peor físicamente, pero no es así”, aseguró la escaladora.

Por su parte, Regina Hernández, de 77 años, explicó que el deporte es algo “vital” y que requiere “de mucha voluntad, disciplina e ilusión”, y que ser madre y mantenerse en forma no está reñido.