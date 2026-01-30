Una Aran UTMB de récord

El trail HOKA Val d’Aran by UTMB® continúa batiendo records, y es que para su sexta edición, que se disputará del 1 al 5 del próximo mes de julio, ya ha colgado el cartel de ‘todo completo’ en cinco de sus ocho pruebas, superando de este modo los 7.000 atletas inscritos, la mitad de ellos extranjeros. De este modo, la Val d'Aran volverá a convertirse en el epicentro mundial del trail running, reuniendo a corredores de élite y a miles de aficionados llegados de todo el mundo para vivir una experiencia única dentro del calendario internacional.

El evento aranés, que un año más está incluido en el circuito de las UTMB World Series como la Major Europea, sigue confirmando su enorme atractivo a nivel global tras agotar la mayoría de sus distancias en tiempo récord. En apenas diez días desde la apertura de inscripciones, más de 7.000 dorsales ya habían sido adjudicados, con pruebas como la EXP (32 km) y la TDL (75 km) agotadas en menos de 24 horas desde la apertura del plazo, y la SKY (18 km) y la PDA (55 km) completaron inscripciones en tan solo dos días. A este listado se sumó, hace menos de dos meses, la CDH, una de las distancias más emblemáticas del evento aranés, con 110 kilómetros de recorrido, consolidando de esta forma el éxito de una edición que apunta a ser histórica.

Este ritmo de inscripciones refleja el marcado carácter internacional de la prueba, ya que a día de hoy la mitad de los participantes inscritos proceden del extranjero, representando a más de 80 nacionalidades, lo que reafirma a HOKA Val d’Aran by UTMB® como una de las grandes citas del calendario mundial de trail running.

Actualmente, la VDA, la prueba reina del evento con el trazado más largo y exigente, 163 kilómetros, se encuentra en su fase final de inscripciones y la organización espera alcanzar también el sold out en las próximas semanas. En una situación muy similar se encuentran las dos distancias más asequibles en cuanto a kilometraje que ofrece la Val d’Aran by UTMB®, la 10K y la SKY Promesas, esta última destinada a jóvenes corredores y corredoras de entre 16 y 19 años. El cartel de completo está cada vez más cerca de colgarse, con únicamente 500 dorsales disponibles entre ambas distancias.

“La respuesta de los corredores está siendo extraordinaria. El sold out de la CDH antes de acabar el año es una muestra clara del posicionamiento que ha alcanzado en tan solo cinco ediciones disputadas. Además, el elevado porcentaje de participantes internacionales demuestra el impacto global que ha adquirido el evento”, destacó Xavier Pocino, CEO de UTMB Iberia.

El dirigente aranés también se mostró sorprendido por el crecimiento que está teniendo año tras año la prueba. “Estamos muy emocionados y sorprendidos por la magnitud que ha alcanzado el evento en tan solo cinco ediciones. Pero no es fruto del azar; se ha trabajado mucho y bien para cumplir con las expectativas de los corredores. Contamos con un paisaje incomparable, recorridos cuidados al detalle, estrictos protocolos de seguridad, una gran feria Ultra-Trail® Village con más de 60 marcas y la visita de más de 15.000 personas en la edición de 2025, además del Trail Festival Baqueira Beret, pensado para que disfruten también las familias. Todo ello la convierte en una cita que nadie se quiere perder”, añade.

El evento repartirá más de 70.000 euros en premios

La Val d’Aran by UTMB® repetirá un año más como la Major europea del circuito UTMB® World Series, otorgando más de 200 plazas directas para las finales que se disputarán en Chamonix. El evento no solo es el más multitudinario que se celebra en España, sino también el que repartirá más premios económicos entre los corredores, superando los 70.000 euros entre sus tres modalidades principales (VDA, CDH y PDA).La organización moviliza a cerca de 700 efectivos, más de 600 de ellos voluntarios que se ocupan de toda la logística, controles y avituallamientos, además de otros 50 efectivos sanitarios.