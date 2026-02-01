Adri Fernández, de competir en Tercera RFEF a la UE Bordeta: "Por edad y trabajo, juego para disfrutar"

Adri Fernández tiene 39 años y en dos temporadas ha pasado de reventar porterías en Tercera RFEF, quinta categoría estatal, con el Mollerussa y el Atlético Monzón, a jugar en cuarta catalana con la UE Bordeta.

“El fútbol ha sido un hobby que siempre me ha gustado. Este año he tenido ofertas de Primera Catalana, pero me cuesta mucho. Por edad y por trabajo juego para disfrutar con los amigos.”

A pesar de los años, el Adri no pierde el olfato goleador. Con el club del Segrià ha marcado 36 goles en 13 partidos. Sin embargo, dice que “si no estoy bien físicamente, no puedo jugar. No voy andando, tengo que correr igual que todos”.