El AEM cae contra el líder en el Recasens (1-3)

El Alavés ha vencido al AEM por 1 a 3 en un enfrentamiento dominado por las vitorianas que han demostrado su calidad sobre el césped del Recasens. Las visitantes han mostrado una gran efectividad de cara a portería, con goles de Laia Parera, Carmen Sobrón y Altamira, mientras que Silvia Peñalver ha sido la autora del único gol para las leridanas. El partido ha estado marcado por la lesión temprana de María Amaya del AEM y una clara superioridad del equipo vitoriano en la mayor parte del juego.

Desde el silbato inicial, el Alavés ha tomado la iniciativa, ejerciendo un dominio notable sobre el terreno de juego. El AEM, por su parte, ha intentado reaccionar y ha ido ganando presencia en campo rival en medida que avanzaba la primera mitad, pero sin la contundencia necesaria. Los goles de las visitantes han llegado en momentos clave, minando la moral del equipo local y consolidando la ventaja antes del descanso.

El marcador se ha abierto muy pronto, en el minuto 8, cuando Laia Parera ha ejecutado un chute cruzado que ha superado a la portera Lucía Alba, poniendo el 0-1 para el Alavés. Justo un minuto después, el AEM ha sufrido un contratiempo importante con la lesión de María Amaya, que ha tenido que ser sustituida por Marta Charle después de un encontronazo con la valla lateral. A pesar de los intentos del AEM, como un chute de Sobrón al minuto 18 que se ha marchado desviado, y una llegada peligrosa de Cintia en el minuto 38, las leridanas no han conseguido materializar sus oportunidades. La primera mitad también ha visto varias amonestaciones, con tarjetas amarillas para Nayadet (minuto 24) y Villas (minuto 45+2) del Alavés, y para Paula Ransanz (minuto 35) del AEM. Antes del descanso, en el minuto 45+4, Carmen Sobrón ha ampliado la ventaja con una gran definición dentro del área, dejando el 0-2 en el marcador.

La reanudación ha empezado con un nuevo golpe para el AEM. En el minuto 49, Altamira ha marcado el tercer gol para el Alavés, aprovechando un rechazo de Lucía Alba después de un primer paro, situando el 0-3. Este gol ha sentenciado prácticamente el partido. El AEM ha intentado reaccionar con una quadruple sustitución en el minuto 61, dando entrada a Nora, Honoka, Congo y De la Fuente en lugar de Inés, Blasco, Evelyn y Paula, buscando un revulsivo. El Alavés también ha realizado cambios, con la entrada de Claudia (minuto 63), Paula y Sanadri (minuto 74), y Bengoa (minuto 80). Finalmente, en el minuto 85, Silvia Peñalver ha conseguido recortar distancias para el AEM con un gol en pelota parada, estableciendo el definitivo 1-3.