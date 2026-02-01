Derrota contundente del Hiopos Lleida en la pista de un Valencia Basket estelar (101-65)

El pívot del plantel Ibou Dabo ha tenido la oportunidad de saltar a la pista del Roig Arena.Javi Enjuanes / Fuerza Lleida

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

El Valencia Basket ha pasado por encima del Hiopos Lleida que tan sólo ha plantado cara en los primeros cinco minutos de partido. Mikel Sanz ha empezado anotando dos triples y situando a un 6-11 que se ha convertido con un 25-11 después de unos minutos espectaculares de los locales.

En el segundo cuarto, los de Pedro Martínez han encauzado la victoria marchándose con un 51-31 al descanso ante un Hiopos Lleida que se veía superado en ataque y defensa. Sin opciones y pagando la poca rotación en el banquillo de Gerard Encuentra por las bajas de Golomán y Ejim.

Después del paso por vestuarios, los leridanos han mejorado la imagen y se ha acabado con un empate a 19 para seguir 71-51 por debajo en el marcador. Ibou Dabo, Pol Ríos y Pau Torrens, jugadores de la base leridana, han entrado dentro de la rotación ayudando al equipo después de la expulsión de Diagne y Mikel Sanz por faltas.

Sin nada en juego en el último cuarto, los valencianos han aprovechado para aumentar la ventaja y superar los 100 puntos en el marcador llegando con un contundente 101-65 al final del partido.