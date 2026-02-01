Derrota contundente del Hiopos Lleida en la pista de un Valencia Basket estelar (101-65)
Los valencianos han sentenciado el partido en el segundo cuarto después de un buen inicio de los leridanos que han pagado caro las bajas de Golomán y Ejim
El Valencia Basket ha pasado por encima del Hiopos Lleida que tan sólo ha plantado cara en los primeros cinco minutos de partido. Mikel Sanz ha empezado anotando dos triples y situando a un 6-11 que se ha convertido con un 25-11 después de unos minutos espectaculares de los locales.
En el segundo cuarto, los de Pedro Martínez han encauzado la victoria marchándose con un 51-31 al descanso ante un Hiopos Lleida que se veía superado en ataque y defensa. Sin opciones y pagando la poca rotación en el banquillo de Gerard Encuentra por las bajas de Golomán y Ejim.
Después del paso por vestuarios, los leridanos han mejorado la imagen y se ha acabado con un empate a 19 para seguir 71-51 por debajo en el marcador. Ibou Dabo, Pol Ríos y Pau Torrens, jugadores de la base leridana, han entrado dentro de la rotación ayudando al equipo después de la expulsión de Diagne y Mikel Sanz por faltas.
Sin nada en juego en el último cuarto, los valencianos han aprovechado para aumentar la ventaja y superar los 100 puntos en el marcador llegando con un contundente 101-65 al final del partido.