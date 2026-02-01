Judith Barceló, de 46 años y jugadora del CB Torrefarrera: "Corro como una de 20 años y me olvido de todo"

Para Judith Barceló, de 46 años e ingeniera química de profesión, el baloncesto ha sido el hilo conductor de su vida desde que se formó en la Peña Fragatina.

Su salto más exigente llegó con el Cadí la Seu, con el cual debutó con 19 años en el primer equipo, entonces en la Primera B estatal. Aquella etapa, compaginando estudios en Barcelona y baloncesto de alto nivel, fue corta.

“Era demasiada presión sabiendo que no viviría de eso. Hice un cambio de chip porque me estaban haciendo odiar el baloncesto y a mí me encantaba, por eso decidí bajar categorías y allí sí que volví a disfrutar”, recuerda.

Ha jugado a Maristes, CB Lleida, Secà y ahora en el Torrefarrera, después de un paro de cinco años por maternidad. “Me engañaron, me dijeron que sólo me entrenaría y acabé con ficha”.

Hoy comparte vestuario con jugadoras a las cuales dobla la edad, pero sigue disfrutando. “Desconecto por completo, corro como si tuviera 20 años y me olvido de todo”, afirma.