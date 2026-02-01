Pau Banda, jugador de Primera Catalana de voleibol con 48 años: "Mientras me divierta, continuaré"

A sus 48 años, Pau Banda sigue compitiendo en Primera Catalana con el Inef Lleida. Informático de profesión, lleva jugando a voleibol desde los 10 años y federado desde los 15, sin haber parado nunca. “Es una distracción que te libera”, explica, consciente de que el deporte se ha convertido en una rutina imprescindible.

Se formó en el desaparecido Almacelles y después pasó por Torrefarrera, Lleida, Inef, Sant Esteve Sesrovires, Balàfia y de vuelta en el Inef. Con el Almacelles y el Balàfia llegó a competir en Primera Nacional y acumula nueve fases de ascenso, siempre como amateur.

Nunca ha sufrido una lesión grave, lo cual considera clave para su longevidad. “Mientras el físico aguante, pueda hacer puntos y me divierta, seguiré jugando”, afirma. Con los años ha adaptado el juego: “Ya no salto como antes, pero tiro de recursos. Doy siempre el máximo, pero sobre todo me lo paso muy bien. Este año cumplo los 49, espero llegar a los 50 jugando”, señala.

Para Pau, el voleibol no supone una obligación, sino una forma de entender el tiempo libre y la vida.