Rybakina se lleva su primer Open de Australia

La kazaja Elena Rybakina se proclamó ayer campeona por primera vez del Abierto de Australia tras imponerse a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka (6-4, 4-6 y 6-4), en una final intensa, resuelta en 2 horas y 18 minutos.

Rybakina supo resistir un inicio adverso en el tercer set y terminó imponiendo su solidez al servicio y su sangre fría en los puntos decisivos. Sabalenka, campeona en 2023 y 2024 en Melbourne, llegó a dominar por momentos el encuentro, pero no consiguió sostener la ventaja ante la reacción de su rival. Sabalenka, campeona en Melbourne Park en 2023 y 2024 y que se metió en el duelo definitivo sin ceder un solo set, vio cómo reaparecían los fantasmas de la final de 2025, en la que cayó ante la estadounidense Madison Keys, todo frente a la rival a la que había conseguido superar precisamente en la final de hace tres años.

El título masculino se decidirá hoy, entre Carlos Alcaraz, que buscará su primer título en Australia para completar el ‘Grand Slam’, y Novak Djokovic, que podría ganar su vigesimoquinto ‘grande’.