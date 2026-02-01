Tres puntos que dan oxígeno al Mollerussa (2-0)

Publicado por jaume serret Creado: Actualizado:

El Mollerussa ha ganado por 2 a 0 en casa delante del Vic. En la primera mitad, los locales han empezado creando peligro y siendo los dueños del duelo. El juego, al paso de los minutos, se ha desarrollado con poco ritmo, aunque con dominio local. Aunque en los primeros minutos ha habido una ocasión para cada equipo, no han acabado en gol. Hay que destacar un gol anulado a Chema Moreno por una falta en ataque sobre Pariente. La insistencia del Mollerussa ha dado sus frutos, aunque sin premio final, en una bonita jugada entre Lamin y Scuri en la que el central Pladevall ha sido providencial al corte dentro del área para evitar el gol del extremo de los locales. Núñez Ruiz ha indicado el final de los primeros 45 minutos en los cuales, excepto dos jugadas aisladas, no han destacado por la emoción.

La segunda parte ha presentado un guion diferente: más ritmo de partido, más llegadas seguidas y más emoción. Los dos equipos necesitaban anotar para mejorar su posicionamiento en liga (15.º y 18.º). En este segundo tiempo ha habido un reparto de dominio y jugadas de peligro entre los dos cuadros. A pesar del inicio eléctrico del Molle, el Vic ha encontrado el camino para hacer daño a la portería de Pepo en algunas ocasiones. Cuando más lo necesitaba el conjunto de Manel Cazorla, una recuperación a tres cuartos de campo de Scuri, con un recorte y una llegada a línea de fondo para hacer una pasada de la muerte en Lamin ha puesto el 1 en 0 en el marcador y ha hecho devolver la confianza a los mollerussencs.

El Mollerussa no ha permitido al Vic hacer más llegadas a área propia. De hecho, ha sido todo el contrario: los locales han podido ampliar el marcador en los minutos finales con Alpha y Julen, aunque sin acierto, saliendo como revulsivos para rematar el ‘match’. El partido, sin embargo, todavía no había dicho la última palabra: después de una falta en contra, la defensa ha conseguido rehusar la centrada y en una contra dirigida por Scuri ha vuelto a finalizar con una pasada de la muerte, en este caso hacia Aleix, quien ha rematado el partido en boca de gol.

Núñez Ruiz ha indicado el final de los 90 minutos al Municipal de Mollerussa en un contexto en el que los del Pla d'Urgell se colocan decimocuartos con 20 puntos en cuatro de la salvación, con un margen que deja respirar a los de Cazorla. El próximo domingo, los mollerussencs visitan el campo del Peralada a las 16:30 h ante un rival que lucha por entrar en el play-off de ascenso.