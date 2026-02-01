Victoria de carácter del Lleida para seguir creyendo en la salvación (2-1)

Publicado por guillem montardit Creado: Actualizado:

Los leridanos han sabido sufrir y competir para llevarse un triunfo clave. Pau Russo ha abierto el marcador y Rusi ha ampliado distancias en la reanudación, antes de que Peris recortara para la Grama. Satoca y el palo han evitado el empate final.

El partido ha iniciado con poco dominio de los dos equipos, con imprecisiones y la primera gran ocasión no ha llegado hasta el minuto 12, cuando Putxi ha puesto un centro, rematado por Revert que ha salido a servicio de esquina. En el minuto 17, Marc Garcia ha puesto un centro y Pau Russo lo ha transformado a la perfección (1-0). Después del gol, ha sido la Grama quien ha buscado las ocasiones, aunque se ha encontrado con una buena defensa azul. Marc Alegre ha sido sustituido por lesión antes de finalizar la primera mitad.

La segunda parte ha empezado con el conjunto de Santa Coloma dominando, sin embargo, una muy buena acción del conjunto de Cortés, liderada por Revert, el mismo jugador ha puesto una centrada y, con fortuna y después de una serie de rebotes, la pelota ha acabado en los pies de Rusi que ha ampliado la distancia (2-0). La Grama no ha bajado los brazos y todavía ha disfrutado de varias oportunidades para recortar la diferencia, pero se han tropezado con el palo y con Satoca. Un chute potente de Peris ha puesto el ay en el corazón de todos los leridanos (2-1).

Finalmente, el partido ha acabado en victoria y el Lleida suma 3 puntos vitales para acercarse a la salvación, que marca el Europa B y que será el próximo rival de los de Cortés en el Nou Sardenya.