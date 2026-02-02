El Alcarràs deja escapar dos puntos en el 94

Publicado por Ramon Eres Creado: Actualizado:

El Alcarràs dejó escapar la victoria ante el colista en un partido marcado por el viento, que en la primera parte fue a favor de los locales pero no supieron aprovechar la ventaja, ya que se llegó al descanso sin goles y sin que los locales hubieran generado peligro en el área rival. En la segunda parte, el Alcarràs pese a tener el viento en contra, fue el que se adelantó en el marcador, gracias al gol de Sidahmed (1-0, 61'). Cuando parecía que los locales se llevarían los tres puntos, Pallisé chutó desde lejos y marcó el 1-1 definitivo en el último minuto del añadido (1-1, 94'). Tras el empate, el Alcarràs es decimotercero con 18 puntos, mientras que el Vallfogona sigue como colista con 13.