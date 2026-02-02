FÚTBOL
El Alcarràs deja escapar dos puntos en el 94
El Alcarràs dejó escapar la victoria ante el colista en un partido marcado por el viento, que en la primera parte fue a favor de los locales pero no supieron aprovechar la ventaja, ya que se llegó al descanso sin goles y sin que los locales hubieran generado peligro en el área rival. En la segunda parte, el Alcarràs pese a tener el viento en contra, fue el que se adelantó en el marcador, gracias al gol de Sidahmed (1-0, 61'). Cuando parecía que los locales se llevarían los tres puntos, Pallisé chutó desde lejos y marcó el 1-1 definitivo en el último minuto del añadido (1-1, 94'). Tras el empate, el Alcarràs es decimotercero con 18 puntos, mientras que el Vallfogona sigue como colista con 13.